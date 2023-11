Il Napoli non può perdere l’occasione di sorpassare il Milan e accomodarsi terzo

La Gazzetta ricorda che contro l’Empoli c’è un solo risultato ammesso per il Napoli ed è quello che prevede di portare a casa i tre punti

Il Napoli oggi contro l’Empoli può e deve approfittare del passo falso del Milan di ieri. Partita tutta sbagliata, quelle del Milan ieri contro il Lecce. La formazione di Pioli è stata salvata dal Var e finisce in pareggio: 2-2 (vinceva 0-2). Il 3-2 del Lecce misteriosamente annullato. Subito dimenticata la prestigiosa vittoria in Champions sul Psg. La squadra di Pioli stava vincendo a Lecce 2-0 e pareggia 2-2 con gol finale di Piccoli annullato misteriosamente nel finale. Un capolavoro di autolesionismo dei rossoneri. Che sembravano in assoluto controllo della partita nonostante l’infortunio a Leao nei minuti iniziali. Poi due gol del Milan con Giraud e Reijnders. Nella ripresa cambia tutto, soprattutto il Milan perde Calabria che resta nello spogliatoio, e si inverte il piano partita. In cinque minuti i rossoneri beccano due gol: prima da Sansone e poi da Banda. Il Milan non c’è più. Sansone colpisce il palo.

Sarà dunque fondamentale per il Napoli vincere contro la squadra di Andreazzoli, scrive la Gazzetta dello sport

“Incredibile bivio Sarà anche il bello del calcio ma oggi dopo le 14.30 il Napoli si può ritrovare al terzo posto, sorpassando il Milan, in caso di vittoria. Se invece arrivasse un risultato negativo in serata potrebbe essere anche agganciato o superato al quarto posto dall’Atalanta. In mezzo fra queste possibilità balla il futuro di Rudi Garcia”

Attenti dunque all’Empoli e sopratutto al suo tecnico: l’allenatore classe 1953 ha un ottimo score contro il Napoli. Da quando allena, infatti, ha perso soltanto una volta contro gli azzurri, vincendo invece in quattro occasioni. Che sia in casa o in trasferta, con l’Empoli o meno, Andreazzoli ha vinto l’80% delle volte quando ha incontrato il club di Aurelio De Laurentiis. La vittoria più vivida è probabilmente il 3-2 in rimonta al Castellani dell’aprile 2022. Il Napoli di Spalletti era andata in vantaggio con le reti Mertens e Insigne salvo poi farsi recuperare di tre reti nei dieci minuti finali, dicendo addio ai sogni scudetto per quella stagione. La vittoria del campionato, poi, sarebbe arrivato l’annata successiva.

