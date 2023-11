Tolisso: “E’ assurdo che non ci siano state sanzioni. E se succede di nuovo? Vi rendete conto che Grosso ha guasi perso un occhio?”

Il Lione si rifiuta di giocare a Marsiglia? Grosso: «È inaccettabile, occorre una decisione forte»

Fabio Grosso parla dopo la decisione di far rigiocare Marsiglia-Lione il 6 dicembre e di farla giocare col pubblico. Ricordiamo che la partita non si è giocata per la sassaiola che a Marsiglia ha ferito l’allenatore italiano del Lione.

Scrive che L’Equipe che esteriormente le cicatrici stanno sparendo.

«Mi sento meglio, ma conserverò questo ricordo a lungo, fuori e dentro. Per ora, all’esterno si vede ancora ma all’interno mi ha toccato molto. Abbiamo vissuto qualcosa che era difficile da vivere».

Quando gli viene chiesto, in conferenza stampa, se è pronto a tornare a Marsiglia a dicembre, sospira:

«Non ci avevo pensato. Ero abbastanza sicuro che non saremmo tornati lì. Ho visto che secondo qualcuno non è successo nulla, e non credevo che questo potesse accadere. Per me, è inaccettabile. Non dobbiamo farla sembrare una cosa normale, è troppo seria. Vedremo quale decisione prendere. Per qualcosa di inammissibile, devi prendere una decisione forte, altrimenti le cose inammissibili torneranno, e sarà più grave, e forse colui a cui accadrà non sarà in grado di tornare a parlare. Per me, questo è un pensiero difficile…».

Il Lione potrebbe rifiutarsi di giocare a Marsiglia?

«Non ho nulla contro il Marsiglia né contro i suoi veri tifosi, né contro l’atmosfera allo stadio, lì. Ma non possiamo pensare di dover giocare a calcio con un autobus blindato».

Ci è andato giù più duro Corentin Tolisso, che era in conferenza con Grosso: “Non capisco la mancanza di sanzione. È una decisione non ponderata. Io non so se ci rendiamo conto che il nostro allenatore ha quasi perso un occhio, trovo assurdo che non ci siano sanzioni. Ero davvero spaventato dall’interno dell’autobus. Cosa succederà quando torneremo? Ci hanno detto che la sicurezza era ottimale e che tutto sarebbe andato bene quando siamo andati lì l’ultima volta. Chi dice che questo non accadrà più? Il nostro allenatore ha quasi perso un occhio, cosa facciamo se la situazione peggiora? Se uno di noi perde un occhio e deve smettere di giocare? Trovo davvero molto, molto assurdo che non ci sia alcuna sanzione. Sono un padre e punisco i bambini quando fanno cose stupide. Lì a Marsiglia hanno fatto cose stupide e non hanno avuto alcuna sanzione. Non è logico, non capisco questa decisione”.

LA DECISIONE DI GIOCARE

Marsiglia-Lione atto secondo. Il recupero della gara non disputata per gli incidenti e la sassaiola che ha coinvolto il bus del Lione sulla strada per lo stadio, si svolgerà il 6 dicembre alle 21 al Vélodrome, con il pubblico sugli spalti. Lo ha deciso la Lega calcio francese. La Lfp assicura di aver ottenuto garanzie di sicurezza dalla Prefettura.

ilnapolista © riproduzione riservata