Il Bayern gioca ogni partita con la concentrazione dei grandi maestri di scacchi (Süddeutsche)

Ieri il derby tedesco tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, Der Klassiker lo chiamano da quelle parti. Un po’ come Juventus-Inter o Real Madrid-Barça. Negli ultimi anni Bayern-Borussia ha riconquistato hype e tifosi ma, come è accaduto il più delle volte, la partita è lontana dall’essere equilibrata. Il Bayern, dopo la sconfitta in coppa di lega, ha vinto per 4-o con tripletta del solito Kane. Per l’inglese sono già quindi i centri in questo campionato in appena dieci partite. Un impatto mostruoso in Bundesliga.

A commentare il derby tedesco è la Süddeutsche:

“Nessuna particolare scintilla, soprattutto per la squadra del Borussia, che in gran parte non ha avuto alcuna possibilità contro il Bayern. Nella vittoria per 4-0, il Bayern si è concesso il lusso di sprecare diverse occasioni molto chiare. Solo Harry Kane si è assicurato tre volte la sua firma nel tabellino“.

Tuchel, allenatore dei bavaresi, ha stupito tutti quando nella formazione iniziale ha messo Upamecano. “In qualche modo Thomas Tuchel si era dimenticato di informare il pubblico sui progressi del recupero del 25enne francese“. Recupera a sorpresa del difensore che tra l’altro sblocca pure la partita su calcio d’angolo.

Continua il quotidiano:

“Non è stato solo il vantaggio iniziale e il loro calcio offensivo a dimostrare che il Bayern non ha subito alcun danno psicologico dopo la sconfitta in coppa a Saarbrücken. Una delle loro caratteristiche tipiche è che vanno sempre in battaglia con grande concentrazione come i grandi maestri di scacchi. Il tentativo del Borussia di rimontare nel secondo tempo è fallito a causa di due fattori: il gioco nervoso del Dortmund, incline agli errori, e la solida organizzazione del Bayern“.

Neuer confermato in porta, non particolarmente impegnato. Ottima prestazione di Sanè che ha avuto qualche screzio con il tifo del Borussia. A Dortmund la scena la ruba un’altra volta Harry Kane. Tuchel afferma che il suo rendimento è dovuto alla “calma della birra”. Come a dire che la benzina dell’inglese è fatta di malto (forse anche doppio) o di orzo. L’inglese ha già sbriciolato il record di gol detenuto da Klaus Matischak che dura dal 1963/64, dopo dieci partite ha segnato già 15 gol di cui tre triplette (due in più del record precedente).

