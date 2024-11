Inter, vicino l’accordo tra Zhang e il fondo Pimco: finanziamento di 3 anni da 420/430 milioni (Sky)

Zhang salda così il debito con Oaktre. Questa mattina anche il Sole 24Ore. “L’impressione è che il nuovo prestito sarà un finanziamento-ponte”

Zhang, dopo la seconda stella conquistata, raggiunge un altro traguardo. Sarebbe meglio dire che sventa la spada di Damocle che pendeva sulla testa dell’Inter. Nella prossima settimana dovrebbe chiudersi l’accordo con il fondo Pimco che poterebbe nelle casse di Zhang circa 420-430 milioni di euro. In questo modo il presidente dell’Inter può saldare il debito con Oaktre (oltre 300 milioni considerando anche gli interessi). Questa mattina lo scriveva il Sole 24Ore, c’è la conferma anche da Sky.

Inter, accordo tra Zhang e fondo Pimco per 420/430 milioni

Il Sole 24 Ore:

È attesa tra martedì e mercoledì prossimi, salvo imprevisti, la firma tra Steven Zhang e il gruppo finanziario californiano Pimco, accordo grazie al quale il presidente dell’Inter dovrà riuscire a rifinanziare i 380 milioni di euro (compresi gli interessi) da restituire al fondo di private equity americano Oaktree. La scadenza del prestito è il prossimo 20 maggio. L’impressione è che il nuovo prestito di Pimco sarà un finanziamento-ponte, propedeutico all’ingresso di nuovi partner azionari a monte della catena di controllo dell’Inter.

La conferma di Sky:

In settimana è attesa la firma del presidente Steven Zhang con il fondo americano Pimco per un finanziamento di 3 anni da 420/430 milioni. La trattativa non è ancora chiusa ma la direzione sembra tracciata. Così facendo, Zhang potrebbe chiudere il precedente prestito di Oaktree da 275 milioni più interessi in scadenza il 20 maggio.

