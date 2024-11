Djokovic ritorna al Foro Italico con il casco: «Oggi sono venuto preparato» (VIDEO)

Novak Djokovic l’ha presa bene. Dopo l’incidente della borraccia che è cascata sulla sua testa, oggi ritorna al Foro Italico «preparato». Si è presentato ai fan che lo attendevano con un casco protettivo per evitare qualsiasi altro incidente.

Nole Djokovic torna a parlare dopo l’incidente di ieri. Dopo aver vinto il match contro Moutet, il serbo è stato colpito da una borraccia mentre usciva dal campo. Si è trattato di un incidente e non di un gesto volontario. Lo ha confermato lo stesso tennista su Twitter rassicurando tutti i tifosi. Su X (Twitter) ha rassicurato i tifosi con un messaggio:

«Grazie per i messaggi di preoccupazione. È stato un incidente e sto bene riposando in hotel con un impacco di ghiaccio. Ci vediamo tutti domenica»

Thank you for the messages of concern. This was an accident and I am fine resting at the hotel with an ice pack. See you all on Sunday. #IBI24

— Novak Djokovic (@DjokerNole) May 10, 2024