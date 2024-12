Scalvini, torsione al ginocchio contro la Fiorentina: a rischio l’Europeo

Il difensore dell’Atalanta è uscito dal campo molto dolorante e verrà valutato nelle prossime ore.

Nel match di recupero di Serie A tra Atalanta e Fiorentina, il difensore della Dea Giorgio Scalvini è dovuto uscire dal campo dolorante.

Ricordiamo che il classe 2003 figura tra i convocati dell’Italia per l’Europeo 2024.

Scalvini esce dal campo zoppicando, a rischio l’Europeo

Pare che Scalvini abbia avuto un problema al ginocchio sinistro, con una torsione innaturale. Inizialmente in lacrime, lo staff medico lo ha scortato sottobraccio verso la panchina. Il difensore era molto dolorante, stando a quanto annunciato da Dazn a bordocampo.

I compagni lo hanno accolto rincuorandolo, ma non è una buona notizia in vista degli Europei. Verrà valutato nelle prossime ore.

La Figc ha diramato la lista dei convocati per il raduno in programma il 31 maggio. Prima chiamata per Calafiori, seconda convocazione per Bellanova, Fagioli e Folorunsho. Tornano Ricci e Provedel.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

