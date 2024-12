Conte dovrà aggiustare il Napoli, la scelta di prenderlo è un rilancio per la società (Sky)

Da uomo del sud, vuole vincere a Napoli. Di Lorenzo e Kvara non si muovono. Si alzerà il livello in difesa.

Ormai manca poco per la firma di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Tra addii, conferme e arrivi, il Napoli si aspetta di fare sicuramente una stagione migliore rispetto a quella del 2023-24.

Conte avrà il compito di riportare in alto il Napoli

Sky Sport con Francesco Modugno:

Da uomo del sud vuole vincere a Napoli. E ne ha di motivi. Conte è la scelta che è un segnale. È il rilancio. La continuità ambiziosa lì dove si è seduto Ancelotti, mister Champions. Il più grande, anche dei rimpianti. E Sarri, Benitez, Spalletti… Stupore, bellezza e gioie. E sofferenze da cancellare. Sarà l’allenatore più pagato della storia a Napoli. Ma che arriva per… ripagare: attesa, fiducia e sforzi. È il senso della sfida. De Laurentiis ne ha garantito il progetto, Manna lo sta sviluppando, lui lo metterà in campo.

Il ‘Conte alla rovescia’ per l’annuncio regale è cominciato. Ma anche il lavoro fuori: Di Lorenzo non si muove. E così anche Kvaratskhelia. La volontà è ferma, i malumori passeranno (e certe offerte, eventualmente, torneranno). Il Napoli è da aggiustare, non rifare. Ci sono già qualità e conoscenze. Si alzerà il livello in difesa (magari grazie a Buongiorno), ci saranno altri cavalli nel motore. E soluzioni. Il Napoli cambierà sistema, spirito e passo. E l’umore della città. L’amore resta invece sempre lo stesso.

Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Giordano, la firma di Antonio Conte con il Napoli dovrebbe avvenire mercoledì. Inoltre, scrive su X: Il tecnico già si muove anche sul mercato: ha visionato con il ds Manna il centravanti dell’Atletico Madrid Samu Omorodion (classe 2004), esprimendo un parere positivo. Nessuna trattativa avviata, si aspetta la cessione di Victor Osimhen.

