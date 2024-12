Kvaratskhelia, nessuno come lui in Europa: 10 volte Player of the Match in questa stagione

Dato riportato da WhoScored.com per i migliori 5 campionati europei. Il Napoli vorrebbe rinnovare il suo contratto, anche se c’è il Psg all’orizzonte.

Khvicha Kvaratskhelia è stato la rivelazione dello scorso campionato, che potrebbe far fruttare al Napoli una gran plusvalenza. Acquistato per 10 milioni dalla Dinamo Batumi, squadra georgiana, ora c’è il Psg sulle sue tracce che è disposto ad offrire ai partenopei circa 100 milioni. Eppure, in una stagione dove gli ex campioni d’Italia non hanno brillato, Kvara è stato tra i migliori della squadra, totalizzando 11 gol e 9 assist.

Nessuno meglio di Kvaratskhelia in Europa: la statistica del georgiano

WhoScored.com ha comunicato che il georgiano del Napoli ha vinto 10 premi in questa stagione come “Player of the match” (miglior giocatore della partita) e nessuno ha fatto meglio di lui nei primi cinque campionati europei.

No player has won more Player of the Match awards than Khvicha Kvaratskhelia (10) in Europe’s top 5 leagues this season. ⭐️ pic.twitter.com/WQ5ajtZVZH — WhoScored.com (@WhoScored) June 2, 2024

Sarà dura per gli azzurri non cedere alle avances dei top club che si affacceranno per Kvara. Anche se l’attaccante è uno dei punti fissi della prossima annata partenopea che porterà in panchina Antonio Conte.

Il Napoli lavora per il rinnovo dell’attaccante

Lo scrive il Corriere dello Sport:

Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di lasciare andare Khvicha Kvaratskhelia, tanto che lo ha dichiarato incedibile (a meno di una proposta indecente); il Psg vuole il giocatore, ha l’accordo con lui ma continua a collezionare porte azzurre in faccia quando si presenta da Adl con un’offerta (l’ultima da 110 milioni di euro); Kvara ha un contratto fino al 2027 e il presidente è stato chiaro in merito al valore che riconosce agli accordi.

De Laurentiis ha preso atto di una storia già letta e così il ds Manna ha riaperto il fronte delle trattative per il rinnovo con l’agente di Kvara, Mamuka Jugeli: sul tavolo un prolungamento fino al 2029 – di due anni- con ingaggio più che raddoppiato. Al vaglio anche l’ipotesi di una clausola rescissoria in stile Osi. Manna e Jugeli si sono salutati con la promessa di aggiornarsi presto e la volontà di accordarsi, anche se per il momento c’è ancora una distanza da colmare.

