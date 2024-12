In Francia sono sicuri: Lukaku è una priorità per il Napoli

Footmercato riporta: sarebbe l’occasione per Osimhen di andare al Chelsea. De Laurentiis potrebbe offrire al belga un triennale da 7 milioni all’anno.

Romelu Lukaku quest’estate farà ritorno al Chelsea dopo il prestito alla Roma. In questi giorni si è parlato di un possibile approdo al Napoli nella prossima stagione, visto l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra.

Lukaku è una priorità per il Napoli

Secondo quanto riportato dal portale francese Footmercato:

L’attaccante belga, sotto contratto con i Blues fino a giugno 2026, non dovrebbe restare in Inghilterra nella prossima stagione. Per il Napoli il 31enne è una priorità. Nel momento in cui Victor Osimhen potrebbe lasciare il club, l’imminente arrivo di Antonio Conte in panchina potrebbe accelerare la trattativa. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis potrebbe offrirgli un contratto annuale da 7 milioni di euro per almeno tre stagioni.

Anche la Gazzetta conferma che il belga potrebbe essere un calciatore azzurro

Il Napoli è in cerca del post Osimhen: tra i profili valutati ci sono Dovbyk del Girona, Dempey del Cercle Burgles e Boniface del Leverkusen. Non sembra tramontata l’ipotesi Lukaku: anche se il Chelsea non è interessato a Osimhen, il Napoli potrebbe comunque avviare una trattativa slegata. La Gazzetta dello Sport scrive:

Il d.s. Manna sta valutando altri profili: da Dovbyk del Girona (che ha una clausola da 40 milioni di euro) a Denkey del Cercle Bruges, passando anche per Boniface del Leverkusen. E poi, ovviamente, Romelu Lukaku, il pupillo di Conte. Lukaku tornerà al Chelsea ma è già in lista di sbarco: a Londra non resterà, ma i Blues oggi non sembrano più interessati a Osimhen e dunque si dovrà procedere con una trattativa slegata. Napoli non ha fretta, ma cerca un giocatore top: Lukaku con Conte sa essere letale.

ilnapolista © riproduzione riservata