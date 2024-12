Mourinho si presenta ai tifosi del Fenerbahçe: «Questa maglia sarà la mia pelle»

Bagno di folla allo stadio per lo Special One. Sui social del club c’è un video dove viene sottolineata una frase: «Sono Josè Mourinho e odio perdere».

Bagno di folla allo stadio del Fenerbahçe Sukru Saracoglu per la firma di Jose Mourinho come nuovo allenatore del club.

Mourinho si presenta al Fenerbahçe: «Questa maglia sarà la mia pelle»

Le prime parole ai tifosi turchi riportate dal Corriere dello Sport:

«Vi ringrazio per l’amore che mi state dimostrando da quando sono l’allenatore del Fenerbahce. Normalmente un allenatore è amato dopo le vittorie, in questo caso anche prima delle vittorie. È una grande responsabilità e prometto che da ora sarò nella vostra famiglia: questa maglia sarà la mia pelle. Voglio giocare per voi, che siete l’anima del club. Ho capito le idee e i progetti del presidente: voglio essere il vostro allenatore. Voglio lavorare per il calcio turco, per il campionato turco, per migliorarlo. Ma la cosa più importante per me sarà il Fenerbahce. E per finire voglio dirvi che dal momento in cui firmerò il contratto, i vostri sogni diventeranno i miei sogni».

Più di 160mila persone collegate sul canale YouTube ufficiale del club per assistere a quello che è stato un vero e proprio evento.

Sui social del Fenerbhçe è apparso anche un video con alcune immagini degli anni passati dello Special One e una frase: «Ciao, sono Josè Mourinho e odio perdere».

Il tecnico ha firmato un contratto biennale, con opzione di rinnovo fino al 2027.

Il tecnico portoghese è il re dei licenziamenti

El Mundo Deportivo blasta Mourinho. Considerati i contratti firmati e gli esoneri, “Mourinho ha incassato poco più di 80 milioni di euro. Una cifra che deriva dalla somma dei risarcimenti dei suoi ultimi sei club, esclusa l’Inter dove ha rispettato il contratto. Il Chelsea lo ha pagato 18 milioni la prima volta che lo ha licenziato e più di 8 milioni la seconda volta. Il Real Madrid ha dovuto pagargli 17 milioni in più per lasciarlo andare. Il record di addii è detenuto dal Manchester United: 19,6 milioni in più. Dal Tottenham ha grattato 15 milioni e, in questa stessa stagione, quando è stato cacciato dalla Roma ne ha presi altri tre“.

