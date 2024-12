MotoGp: al Mugello è doppietta Ducati con Bagnaia vincitore (meno 18 da Martin)

Bagnaia corona un weekend perfetto con vittoria di sprint e gara. Bastianini secondo dopo aver sorpassato Martin sul finale

MotoGp: al Mugello è doppietta Ducati con Bagnaia vincitore. Il campione del mondo in carica ha disputato un weekend perfetto: vittoria nella sprint e in gara. Oggi partiva quinto per una penalità, ma con una partenza da campione qual è si è messo subito in prima posizione. Da lì non ce n’è stata per nessuno, o almeno, c’ha provato Martin che ha dato tutto e a fine gara non ne aveva più. Ne ha approfittato un ottimo Bastianini che lo ha sorpassato guadagnando la seconda posizione. Adesso Bagnaia è a -18 da Martin. 171 punti lo spagnolo, 153 per l’italiano.

Intervista di “Repubblica” a Pecco Bagnaia. Il campione del mondo di MotoGp racconta le sensazioni in vista del weekend di Mugello e il suo futuro in Ducati.

Appunto: ieri miglior crono nella prima giornata di libere, anche se poi è arrivata una penalità di 3 posizioni in griglia per il gp di domani.

«Si può scendere ancora di 6 decimi. Però non chiedetemi il record di velocità, perché non sfrutto le scie degli altri: preferisco fare da solo».

Al Mugello però bisogna vincere.

«Fondamentale. Si corre in Italia, e sono a -39 da Martin. Devo recuperare in classifica, ma senza farmi ossessionare dall’idea».

Domenica scorsa a Barcellona un gp esemplare, dopo la caduta del giorno prima.

«Mai avuto dubbi. Mentalmente sono molto forte. No, niente psicologi. Il segreto è che conosco il mio potenziale: e so di avere le carte

in regola per vincere sempre. La moto è fantastica, la squadra anche, fisicamente sono preparato per affrontare qualsiasi situazione. Se qualche ora prima va male, è lo stesso: non dubito mai. Non è arroganza: sono determinato, consapevole».

Ducati deve scegliere il suo futuro compagno nel box. L’impressione è che, fosse per lei, resterebbe Bastianini. Ma Pecco rimarrà per sempre con Borgo Panigale?

«Sono innamorato di Ducati da quando ero bambino, mi trovo benissimo sotto quasi tutti i punti di vista, perché non si può essere d’accordo su tutto, ma mi piace molto quello che stiamo costruendo insieme. La mia ambizione è restarci per sempre. Fino a quando quella armonia, la voglia di stare insieme, saranno le stesse, non me ne andrò. Se un giorno mi accorgessi che questa magia sta finendo, ci penserei su».

