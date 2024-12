Di Canio: «Donnarumma fa tanti sbagli da portiere di basso livello, è carente con i piedi e va in apprensione»

Al CorSera: «Alterna poi delle parate incredibili per fisicità e reattività. Fagioli? È rimasto fuori 8 mesi, la Nazionale non deve essere un centro di recupero»

Il Corriere della Sera ha intervistato Paolo Di Canio, ex calciatore e bandiera della Lazio. Oggi fa il commentatore per Sky Sport, soprattutto della Premier League. Con il quotidiano parla della Nazionale, del calcio italiano e dei convocati di Spalletti tra cui Donnarumma, Fagioli e Scamacca.

Di Canio: «Fagioli? È rimasto fuori 8 mesi e non è che la Nazionale debba essere un centro di recupero»

La A è una buona palestra per il calcio internazionale?

«Un po’ sta migliorando, ma non lo ritengo un torneo super allenante, per colpa delle ultime 6-8 squadre, troppo facili da affrontare».

Per l’Italia il bis è un sogno proibito?

«Mai dire mai. Del resto tre anni fa dicevamo “mamma mia siamo ancora qui con Bonucci e Chiellini…”. Se pensiamo poi a quello che ha fatto Chiellini nella finale, ad esempio contro Saka: sono cose che fanno la differenza».

I totem non ci sono più.

«È cambiato un po’ tutto, a partire dal c.t. E se guardo il talento che c’è nelle altre squadre, non ne vedo nella nostra. Ma siamo l’Italia. E l’asse Bastoni-Dimarco è fortissimo».

Il modulo non è ancora chiaro: è un problema?

«La flessibilità può essere un vantaggio: l’esempio da seguire è proprio l’Atalanta che ha devastato il Leverkusen».

Jorginho può giocare ai livelli del 2021?

«Non può essere quello di tre anni fa, perché all’epoca era titolare nel Chelsea. Con l’Arsenal è stato titolare solo per un breve periodo. Però ha esperienza, conosce le geometrie, può essere il leader».

Donnarumma, miglior giocatore di Euro 2021, è stato all’altezza di quel premio?

«Donnarumma non è migliorato. Tre anni fa vedevamo delle doti meravigliose: forse ci si aspettava diventasse una macchina da guerra come Buffon, con un errore ogni dieci anni. Invece fa tanti sbagli anche da portiere di basso livello, è carente con i piedi e quindi va in apprensione, alternando poi delle parate incredibili per fisicità e reattività».

La convocazione di Fagioli secondo Di Canio:

«Ne faccio una questione tecnica: è rimasto fuori 8 mesi e non è che la Nazionale debba essere un centro di recupero. Mi pare difficile che Spalletti lo porti in Germania».

Per Scamacca è l’esame di maturità: ci arriva preparato?

«Non preparatissimo, anche se è cresciuto tanto e fa gol meravigliosi. Però fa ancora erroti tipici di chi si accontenta: deve migliorare».

Il Real favorito per la finale di Champions, Ancelotti veniva considerato bollito:

«Quando andò via da Napoli e Everton, dissi che non era più un allenatore che addestra in campo. È perfetto nella gestione dei grandi campioni. E pochissimi sanno farlo».

ilnapolista © riproduzione riservata