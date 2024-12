Maresca dovrà combattere contro il “mito Pochettino” dei senior del Chelsea (Guardian)

I calciatori più anziani sono arrabbiati per l’esonero dell’argentino. Maresca ha la piena fiducia della dirigenza, ma ha pochissima esperienza ai massimi livelli.

Enzo Maresca sarà il nuovo allenatore del Chelsea. L’ex Leicester avrà il compito di risollevare una squadra che negli ultimi anni non è riuscita ad imporsi al meglio in Premier League.

Maresca dovrà guadagnarsi presto la fiducia del Chelsea

Il Guardian scrive:

Uno dei più grandi compiti di Enzo Maresca sarà quello di risollevare l’umore nello spogliatoio e conquistare i giocatori senior che non hanno reagito bene all’addio di Pochettino. La dirigenza era convinta che il tecnico non fosse adatto alla squadra e a coordinarsi con i direttori sportivi, Laurence Stewart e Paul Winstanley. Credono invece che Maresca sia una scelta migliore e il suo sistema del gioco sia più adatto ai loro calciatori. Ma è un allenatore con pochissima esperienza ai massimi livelli e dovrà lavorare in fretta per guadagnare la fiducia della sua squadra. Un aspetto positivo è che conosce già Palmer e Lavia dopo averli allenati nelle giovanili del City.

The Athletic ha analizzato la sua tesi riguardo il calcio e il suo modo di allenare.

“Verso la fine della sua carriera da giocatore, Maresca iniziò a studiare gli scacchi. Ha trovato un insegnante mentre era a Palermo e deve, col tempo, aver imparato i dettagli più fini della Difesa Siciliana e del Fegatello, il deliziosamente chiamato “L’attacco del fegato fritto”.

Maresca pensava che apprendere i rudimenti degli scacchi lo avrebbe preparato ad allenare. Chi si aggira nella biblioteca di Coverciano, la scuola per allenatori della Federcalcio può estrarre la sua tesi e leggere come l’ipermoderna difesa nimzo-indiana usata da ogni campione del mondo di scacchi dai tempi di Jose Raul Capablanca si lega al Manchester City di Pep Guardiola.

