Ronaldo vuole convincere alcuni ex compagni del Real a trasferirsi all’Al Nassr (Marca)

Secondo il campione portoghese, sarebbe l’unico modo per far crescere il club. Con Messi in Mls la “trovata” ha funzionato.

Cristiano Ronaldo, come Leo Messi all’Inter Miami, vorrebbe convincere suoi ex compagni del Real Madrid a firmare per l’Al Nassr. A riportare la notizia è Marca.

Ronaldo cerca i suoi ex compagni del Real Madrid per far crescere l’Al Nassr

L’idea di Ronaldo per la prossima stagione sarebbe “trasformare” in parte la sua squadra, avvicinandola ai criteri del Real Madrid. Dal momento che non può giocare al Bernabeu, né può reclutare all’Al Nassr il presidente, sta cercando di circondarsi dei suoi ex compagni di squadra. Per ora pare abbia contattato Casemiro e Nacho. Il brasiliano viene da una stagione poco positiva al Manchester United, mentre il difensore spagnolo è stato contattato nei giorni scorsi dal portoghese poiché ha rifiutato alcune offerte dall’Mls. Ronaldo crede che percorrere la strada del Real sia la cosa migliore per avvicinare la propria squadra saudita a vincere trofei.

Intanto, il campione portoghese ha vinto la causa contro la Juventus

Ronaldo ha vinto la causa con la Juve: il club gli deve dare 10 milioni. Lo scrive anche la Gazzetta dello Sport.

Per la precisione la Juventus dovrà pagare 9.774.166,66 milioni di euro (più interessi) a Cristiano Ronaldo, ovvero quanto il portoghese avrebbe dovuto incassare al netto di tasse e contributi. È quanto hanno stabilito i tre arbitri (Gianroberto Villa, Roberto Sacchi e Leandro Cantamessa) nella disputa tra CR7 e il club bianconero. La vicenda fa riferimento alle mensilità differite nelle cosiddette manovre stipendi e poi mai versate a Ronaldo. Da qui il contenzioso. La Gazzetta scrive che la vittoria costerà parecchio in termini di bilancio per la Juve che negli esercizi precedenti non aveva accantonato alcuna quota di rischio per la questione.

