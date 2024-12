Napoli, Conte firmerà mercoledì ma sta già lavorando con Manna sul mercato (Giordano)

Il giornalista scrive su X: stanno visionando il centravanti dell’Atletico Madrid Samu Omorodion e i riscontri sono positivi.

Ore calde in casa Napoli prima dell’annuncio ufficiale di Antonio Conte in panchina.

Conte firmerà mercoledì con il Napoli e sta lavorando sul mercato

Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Giordano, la firma di Antonio Conte con il Napoli dovrebbe avvenire mercoledì. Inoltre, scrive su X: Il tecnico già si muove anche sul mercato: ha visionato con il ds Manna il centravanti dell’Atletico Madrid Samu Omorodion (classe 2004), esprimendo un parere positivo. Nessuna trattativa avviata, si aspetta la cessione di Victor Osimhen.

+++Aggiornamento @sscnapoli+++ A metà settimana arriverà la firma sul contratto di #Conte: prevista a ridosso di mercoledì.

Il doppio ruolo del tecnico ex Inter

Lo scrive Carratelli sul “Corriere dello Sport“:

Conte è un investimento da sessanta milioni. Soffiano impetuosi i venti della riscossa. I sessanta ruggenti, i sessanta urlanti. Il ciclone Aurelio e il tornado Conte. Tempesta shakespeariana. La città del golfo gode, sconvolta dalle novità. Conte è un boato di approvazione, un sogno di grandezza, è l’uomo che allenerà anche il presidente a fare il presidente senza impicciarsi dello spogliatoio, dei tornanti e dei braccetti, dell’essere dio in ogni luogo azzurro, che barba signore mio, fatti più in là. Note a margine. Aurelio ha sbagliato solo quattro allenatori, Ventura e Donadoni, Garcia e Calzona, sugli undici della sua pesca fortunata per la panchina azzurra. Pescò Benitez in una favorevole congiunzione di astri e disastri. Scommise su Sarri. Aveva preso persino Ancelotti, il massimo. Ha puntato su Spalletti sottraendolo agli ozi della sua immensa fattoria ia-ia-o a Montaione dove viveva tra l’asino Ciuki, lo struzzo Blackino, l’alpaca Gaetano e i trionfi di Russia in archivio. Infine, Aurelio ha inseguito, corteggiato, braccato e catturato Antonio Conte, un diavolo di allenatore che fa le pentole e anche i coperchi. Sarà il parafulmine del presidente.

