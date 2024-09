Donnarumma è Paperumma, a Parigi si chiedono: quando perderà il posto?

L’Equipe stronca il portiere dandogli tre in pagella. Mundo deportivo lo chiama “mani morbide”. Il gol di Isak frutto di una sua papera (l’ennesima),

Donnarumma è sempre più Paperumma. Anche contro il Newcastle. In Francia cominciano a chiedersi quando perderà il posto.

La partita di Champions tra Psg e Newcastle è finita 1-1. Un pareggio ottenuto grazie ad un rigore dubbio concesso al noventottesimo e poi convertito in gol da Mbappé. Per gran parte del match, il Newcastle è stato in vantaggio di un gol segnato da Isak. Gol la cui responsabilità sarebbe da attribuire ad una papera di Donnarumma.

Dopo il tiro timido e impreciso di Almiron, Donnarumma avrebbe respinto male la palla, regalandola ad Alexander Isak, che lo ha poi punito segnando.

L’Equipe stronca la prestazione del portiere dandogli un 3 in pagella:

“Aveva ancora in testa l’errore col Monaco? Ha messo in difficoltà Hakimi alla sua prima palla gestita in quest’area (12°), poi ha respinto male un tiro di Almiron sui piedi di Isak che ha segnato (24°). Un gol che sarebbe potuto costare caro. Ha vissuto il resto della partita da spettatore“.

L’errore in contropiede del Monaco:

Il Mundo Deportivo sfotte Donnarumma chiamandolo “mani morbide”:

MANI MORBIDE DI DONNARUMMA

“Come se non bastasse, il mancino Tino Livramento ha messo a dura prova la difesa francese. Un inserimento dell’esterno, sommata alla debole respinta di Gianluigi Donnarumma, ha facilitato lo 0-1 di Alexander Isak, a cui è bastato spingere in rete. In quel momento l’unica buona notizia per i tifosi parigini arrivò da San Siro, dove il Dortmund stava battendo il Milan”.

Donnarumma preoccupa il Psg con i suoi numerosi errori (scritto una setti fa):

A Parigi vedono Donnarumma più come un problema che una soluzione. Ieri il Psg ha vinto 5-2 contro il Monaco, ma quando l’azione inizia dai piedi di Donnarumma, un brivido percorre la schiena dei tifosi e anche di Luis Enrique. Il momentaneo 1-1 di ieri sera, infatti, è piena responsabilità del portiere italiano. Gigio ha ricevuto palla e per 10 lunghi secondi non ha saputo bene cosa fare con la sfera tra i piedi. Così, in un rilancio horror, il pallone è finito sui piedi di un avversario.

