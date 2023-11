Celta Vigo: Aspas si infuria a fine partita e spacca il monito del Var (Video)

Le dichiarazioni dell’attaccante nel post partita: «con tutti i rigori che ci devono dovremmo essere quasi in Champions»

Aspas, attaccante del Celta Vigo, si è infuriato alla fine della partita e ha spaccato il monitor del Var. La motivazione sarebbe dovuta all’annullamento del rigore che era stato concesso alla sua squadra negli ultimi minuti. Il video ha fatto il giro del web.

Iago Aspas has had enough of VAR 😂😂 pic.twitter.com/d1hgBOTOzK — Footy Humour (@FootyHumour) November 5, 2023

Marca riporta le parole del calciatore spagnolo nel post partita.

Sul rigore: «Quello che hanno visto tutti, come quello che ci è successo la settimana scorsa a Girona. Ogni volta che mettiamo la testa fuori vogliono sprofondarci ancora di più, con tutti i rigori che ci devono dovremmo essere quasi in Champions. Interpretare l’intensità di una presa quando l’hai già fischiato, mi dirai come si fa».

Sulla rabbia che ha provato: «E ancora di più quando ci sei passato tante volte. Se ti succede una volta abbassi la testa, due volte… ma sono dodici giorni e abbiamo giocato sette partite in cui l’equilibrio non cade mai.Vogliamo essere il miglior campionato del mondo e non è così che avanziamo.

Quello che ha detto sull’andamento della partita: «In campo penso che abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo avuto occasioni per andare 2-0 o 3-0 e il pareggio è arrivato da un rimbalzo… Esci arrabbiato perché la situazione è di fatto siamo in retrocessione ed è una mossa che tutta la Spagna ha visto, come è successo a noi la settimana scorsa»

Sulla sua prestazione personale: «Ho giocato tutto per i miei compagni, perché se quei gol potessero trasformarsi in vittorie non saremmo nella situazione in cui siamo».

La partita era destinata ad essere tutto fuorché tranquilla, date le polemiche che avevano già coinvolto i tifosi del Celta Vigo, i quali avevano annunciato nel pre partita di voler protestare contro i torti arbitrali subiti:

Le associazioni di tifosi annunciano proteste al 12esimo della partita di sabato, a Balaídos, contro il Siviglia: “contro gli abusi arbitrali. Rispetto per una tifoseria centenaria”.

Chiedono inoltre che i tifosi entrino allo stadio mezz’ora prima dell’inizio della partita per tifare per la squadra di Rafa Benítez, in quella che ritengono essere una partita fondamentale.

