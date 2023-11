Celta Vigo: i tifosi annunciano proteste contro i torti arbitrali

Il tema degli arbitri è caldo e scatena ancora polemiche in Spagna. L’ultima quella dei tifosi del Celta Vigo.

I tifosi del Celta Vigo hanno deciso di protestare contro i continui torti arbitrali che hanno compromesso la loro stagione.

Il Celta Vigo attualmente è la terzultima squadra nella classifica della lega spagnola, con 0 vittorie, 3 pareggi e ben 8 sconfitte. Una situazione preoccupante, che secondo i tifosi sarebbe stata influenzata dalle pessime decisioni arbitrali. La squadra spagnola domani giocherà in casa contro il Siviglia alle 18.30.

Il giornale “Marca” scrive:

Le associazioni di tifosi annunciano proteste al 12esimo della partita di sabato, a Balaídos, contro il Siviglia: “contro gli abusi arbitrali. Rispetto per una tifoseria centenaria”.

Chiedono inoltre che i tifosi entrino allo stadio mezz’ora prima dell’inizio della partita per tifare per la squadra di Rafa Benítez, in quella che ritengono essere una partita fondamentale.

L’arbitro designato per la partita sarà Hernandez Hernandez. Al Var ci sarà Prieto Iglesias, che è nella lista degli arbritri che con le proprie decisioni sono andati maggiormente contro il Celta Vigo in questa stagione.

Il tema arbitri è molto caldo e sentito in Spagna, a questo proposito si era fatto già sentire Xavi, l’allenatore del Barcellona:

«Ancelotti ha ragione: se parliamo di arbitri ci danno sanzioni. Pertanto, devi stare attento a cosa dici. Quello che non mi piace è fare pressione su di loro, ma penso che sia possibile parlare, se per esempio c’è un rigore o meno. Non mi piace, però, che si parli solo del ceto arbitrale. Sbagliano, ma dobbiamo aiutarli. Credo davvero nella loro onestà e non c’è bisogno di fare pressione su di loro».

Ancelotti aveva detto: «Mi fido degli arbitri per abitudine. A volte un po’ di più, a volte un po’ meno. Riguardo ai video di Real Madrid tv, sai perfettamente cos’è la libertà di espressione. E ognuno può esprimere quello che vuole. Mi concentro sulla mia. Ma… è un momento un po’ “speciale” nel calcio spagnolo, è vero. E finche “non sarà chiarito, avrà questo tipo di problemi”».

