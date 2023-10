Sarri: «l’obiettivo primario era la sopravvivenza, c’erano cinquanta gradi in campo»

A Dazn: «il secondo gol è una costruzione da dietro di grande livello. Possiamo migliorare dal punto di vista delle reazioni mentali»

Sarri a Dazn dopo Lazio-Atalanta 3-2

«In questa stagione Vecino ci sta segnando, ci sta risollvendo problemi, veniva da una partita di livello in Champions, ha fatto solo uno spezzone e l’ha fatto bene dal punto di vista mentale e materiale, tutti hanno fatto ingressi di consistenza»

«I primi 25 minuti di altissimo livello, il secondo gol è stata una costruzione da dietro di grande livello, alla mezz’ora il risultato poteva essere molto più rotondo, poi chiaramente l’obiettivo primario era la sopravvivenza c’erano 5o gradi in mezzo al campo, non potevamo tenere quei ritmi, i cambi ci hanno dato nuovo vigore».

Luis Alberto come sta? È partecipe anche fuori del campo.

«È trascinante quando è così, è trascinante per tutta la squadra. Oggi ha giocato affaticato, gli adduttori. veniva da una serie di tante partite consecutive in cui lo ho tenuto in campo per 90 minuti. Lo stesso Zaccagni è uscito per un problema alla caviglia, speriamo bene».

Rovella Guendouzi, Castellanos alternativa di livello per Immobile

«Castellanos ha fatto una buona partita, sta crescendo, ha ancora margini, ragazzo di grande applicazione e temperamento».

Come mai questa squadra on riesce a non subire gol.

«Vista la forza degli avversari (Atalanta, ndr) non è che abbiamo concesso così tanto, abbiamo sofferto sulle palle alte, abbiamo preso cross sul secondo palo, rispetto alle scorse giornate stiamo concedendo meno. Speriamo che ci porti un po’ di solidità».

Il gruppo

Sarri: «Dal punto di vista dei valori umani, è un gruppo di grandissimo livello. Possiamo migliorare dal punto di vista delle reazioni mentali».

Splendido gol della Lazio all’Olimpico. La rete del momentaneo 2-0 della squadra di Sarri sull’Atalanta. Il primo tempo è poi finito 2-1.

La Lazio va in rete da porta a porta in dieci secondi e quattro tocchi. Direttamente da Provedel per Luis Alberto che a tre quarti da campo fa un velo per Zaccagni che prende palla più o meno sulla linea di metà campo, avanza e cambia gioco a destra per Felipe Anderson (sembra quasi una staffetta 4×100) che si invola sul fondo e mette al centro dove Castellanos con un po’ di mestiere allontana il difensore dell’Atalanta e segna sotto la Curva Nord.

Da Provedel al gol in quattro tocchi e dieci secondi. Un gol da applausi.

