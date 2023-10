Lazio, splendido il secondo gol: da Provedel a Castellanos, quattro tocchi in dieci secondi – VIDEO

Un’azione da applausi regala il momentaneo 2-0 sull’Atalanta. Tre passaggi per fare tutto il campo e poi Castellanos segna

Splendido gol della Lazio all’Olimpico. La rete del momentaneo 2-0 della squadra di Sarri sull’Atalanta. Il primo tempo è poi finito 2-1.

La Lazio va in rete da porta a porta in dieci secondi e quattro tocchi. Direttamente da Provedel per Luis Alberto che a tre quarti da campo fa un velo per Zaccagni che prende palla più o meno sulla linea di metà campo, avanza e cambia gioco a destra per Felipe Anderson (sembra quasi una staffetta 4×100) che si invola sul fondo e mette al centro dove Castellanos con un po’ di mestiere allontana il difensore dell’Atalanta e segna sotto la Curva Nord.

Da Provedel al gol in quattro tocchi e dieci secondi. Un gol da applausi.

Poi, l’Atalanta ha accorciato le distanze con Ederson. A fine primo tempo Lazio-Atalanta 2-1.

IL GIORNO DELLA RIAPPACIFICAZIONE TRA LOTITO E SARRI

Tra Lotito e Sarri non corre buon sangue e questo si sapeva. Ora però i due provano a tentare la conciliazione per il bene della Lazio. Il Messaggero riporta di telefonate fra i due in attesa di un confronto faccia a faccia. Quale migliore occasione, allora, della partita di oggi all’Olimpico contro l’Atalanta:

“La tensione è sicuramente scesa dopo la bella vittoria in extremis a Glasgow, ma dopo le fra in conferenza sabato scorso a San Siro, Lotito aspettava di parlare a voce con Sarri e il momento arriverà finalmente oggi all’Olimpico. Il tecnico e la squadra di nuovo in ritiro obbligatorio come prima del Torino – in realtà lo aspettavano giò ieri sera a Formello. Il presidente invece, impegnato in centro con la moglie, ha rimandato il confronto a oggi, quando inizieranno le prove di disgelo col Comandante che, nel frattempo, ha corretto il tiro alla vigilia della sfida col Celtic: «C’è stata una strumentalizzazione solo di alcune parole. Adesso risponderò solo “sì” o “no”»“.

