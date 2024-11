Gasperini: «De Laurentiis ha sempre dimostrato stima per me»

A Sky Calcio Club: «Futuro? In questo momento non ci penso»

A Sky Calcio Club, Gian Piero Gasperini ha parlato del suo prossimo futuro. Incalzato da Caressa, il tecnico bergamasco conferma che il suo attuale pensiero è per l’Atalanta e non il suo futuro. Ammette però che tempo fa ci fu un contatto con De Laurentiis per venire a Napoli. Il presidente azzurro lo contattò nel 2011, gli scrisse pure una bozza di contratto sul tovagliolo. Poi però Gasperini scelse di andare all’Inter e il resto è storia.

«De Laurentiis ha sempre dimostrato stima per me»

Le parole di Gasperini:

«S’è vero che De Laurentiis mi scrisse un contratto su un tovagliolo? È vero, si, era il 2011. Poi però sono andato all’Inter. Aurelio ha sempre dimostrato grande stima per me. Eh vabbè…, non è una novità. Futuro? In questo momento non ho tempo, penso a questa stagione che è già straordinaria, ma non è finita perché non abbiamo ancora fatto nulla»

È virale la faccia di Gasperini quando Collovati in sottofondo ricorda: «Lo vogliono a Napoli…» VIDEO

Simpatico siparietto dopo Atalanta-Roma alla Domenica Sportiva tra la conduttrice Simona Rolandi e il tecnico bergamasco. Prima di concludere l’intervista post partita la conduttrice lo incalza sulla sua prossima destinazione. «Dove può voler andare. Lì è diventato un eroe». Il ritardo nel collegamento permette qualche secondo di silenzio prima di sentire la risposta di Gasperini. In quel momento Collovati sottovoce sibila: «Lo vogliono a Napoli…».

Gasperini, che di tattica e dribbling se ne intende, risponde con un sorriso a trentadue denti: «Va bene… buona serata a tutti».

ilnapolista © riproduzione riservata