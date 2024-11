È virale la faccia di Gasperini quando Collovati in sottofondo ricorda: «Lo vogliono a Napoli…» VIDEO

In collegamento alla Domenica Sportiva dopo la partita con la Roma di parla del futuro del tecnico dell’Atalanta

Simpatico siparietto dopo Atalanta-Roma alla Domenica Sportiva tra la conduttrice Simona Rolandi e il tecnico bergamasco. Prima di concludere l’intervista post partita la conduttrice lo incalza sulla sua prossima destinazione. «Dove può voler andare. Lì è diventato un eroe». Il ritardo nel collegamento permette qualche secondo di silenzio prima di sentire la risposta di Gasperini. In quel momento Collovati sottovoce sibila: «Lo vogliono a Napoli…».

Gasperini, che di tattica e dribbling se ne intende, risponde con un sorriso a trentadue denti: «Va bene… buona serata a tutti».

Vedo un #Gasperini raggiante come non mai per i successi all’#Atalanta, anche quando #Collovati gli fa arrivare all’orecchio la parola “#Napoli“. pic.twitter.com/Y2Y2c25FdH — Angelo Forgione ✒️ (@angelo_forgione) May 13, 2024

Gasperini è in cima all’elenco dei preferiti di De Laurentiis (Corsport)

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è in cima all’elenco dei preferiti di De Laurentiis. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Gasperini è in cima all’elenco dei preferiti. E mica per caso: Adl vuole un uomo di carattere, un allenatore con i gradi, un po’ generale e un po’ comandante, comunque un condottiero. Un leader in grado di allenare le menti e i corpi, l’anima e la tattica. La tecnica e il cuore: non ne può più di quello che continua a vedere in campo e fuori, della confusione e dello smarrimento di un gruppo che dodici mesi fa strapazzava chiunque e che ora si fa ribaltare in 12 minuti. Ha sbagliato, ha capito: all’alba della stagione con lo scudetto sulle maglie, la cosiddetta “New 3ra” da slogan francamente molto bello ma rimasto sospeso, aveva immaginato di poter fare a meno a cuor leggero di Spalletti e Giuntoli, allenatore e ds del capolavoro, e soprattutto di poterli sostituire facilmente.

