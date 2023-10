Raspadori, per i giornali meglio da ala sinistra che da centravanti

La Gazzetta scrive: “Primo tempo da dimenticare da centravanti, bene quando Spalletti lo mette in fascia”. Anche in Nazionale, Raspadori continua ad avere un ruolo indefinito.

Ieri l’Italia ha trionfato contro Malta 4-0 allo stadio San Nicola di Bari; una doppietta di Berardi, il gol di Bonaventura e quello di Frattesi hanno portato gli Azzurri a pari punti con l’Ucraina nel girone di qualificazione a Euro2024. Spalletti ha deciso di schierare Giacomo Raspadori come centravanti, accompagnato sulle ali da Berardi e Kean; nel secondo tempo, l’ex tecnico del Napoli lo ha spostato sulla fascia sinistra; secondo i giornali, è stata la posizione dove ha reso meglio.

Per il Corriere dello Sport la partita di Raspadori è da 6,5: “Vede e sente il gioco, allarga e si trova con Kean, il falso nueve è la sua missione e la porta avanti con dedizione, impegno, sacrificio. Quando Spalletti lo scioglie dal legaccio spostando Kean punta, nasce la rete del 3-0”.

Dello stesso avviso è anche La Gazzetta dello Sport, che motiva il 6,5 come la media tra i primi 45 minuti deludenti e il secondo tempo da piena sufficienza: “Primo tempo da dimenticare da centravanti, il campo sembrava grande. Bene però quando Spalletti lo mette in fascia. E qui potrebbe essere la nuova vita in azzurro”.

Tuttosport dà al calciatore del Napoli un 6: “Gran lavoro di sponda e di triangolo per gli inserimenti di Bonaventura. Si spande in pressing, lavora molto, ma ovviamente non è il terminale adatto per i cross di Dimarco”.

ilnapolista © riproduzione riservata