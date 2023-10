Osimhen, il silenzio un po’ inquieta. Preoccupazione per il ginocchio (Gazzetta)

I medici nigeriani hanno riscontrato un dolore lieve alle fibre muscolari del bicipite femorale destro, potrebbe anche essere una semplice contrattura

Gli autunni caldi di Osimhen. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Maurizio Nicita.

È stato preferito il silenzio, che un po’ inquieta, visto anche quanto trapela non è confortante. Ieri mattina, dopo la notte di riposo, il centravanti è stato sottoposto a una visita da parte dei medici della nazionale nigeriana che hanno riscontrato un dolore lieve alle fibre muscolari del bicipite femorale destro, potrebbe anche trattarsi di una semplice contrattura. Ma il problema sarebbe anche al tendine del ginocchio destro. E per questo motivo nel pomeriggio l’atleta è stato sottoposto a risonanza magnetica i cui risultati saranno comunicati solo oggi. Ma intanto la preoccupazione sale perché a questo punto l’atleta dovrà essere sottoposto a una serie di test perché non corra rischi la stabilità del ginocchio e anche ovviamente della coscia che deve ritrovare la perfetta elasticità visto l’eccellente macchina fisica che il cannoniere del Napoli sollecita continuamente.

Victor Osimhen sta rientrando a Napoli, lunedì si saprà qualcosa in più sulle sue condizioni di salute.

L’autunno non è la stagione migliore per Victor Osimhen a Napoli e dopo l’ultimo stop di venerdì in Portogallo con la Nigeria, è il caso di fare gli scongiuri perché le notizie che trapelano non lasciano tranquilli. Oltre a un interessamento del bicipite femorale della coscia destra, ieri il centravanti è stato sottoposto a una risonanza magnetica al ginocchio destro, per via di un tendine che non convince lo staff medico nigeriano, che però minimizza con i colleghi di Napoli.

Il risultato è che comunque il giocatore ha lasciato in serata il ritiro della nazionale e – come era già chiaro – non disputerà l’amichevole di domani ad Albufeira contro il Mozambico. In serata rientrerà a Napoli dove lunedì con ogni probabilità sarà sottoposto a nuovi e più approfonditi esami dal club azzurro per poter stilare una diagnosi più precisa e valutare poi i relativi tempi di recupero.

