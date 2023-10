Osimhen, un tendine del ginocchio non convince i medici nigeriani (Gazzetta)

In serata rientrerà a Napoli dove lunedì con ogni probabilità sarà sottoposto a nuovi e più approfonditi esami dal club azzurro

Victor Osimhen sta rientrando a Napoli, lunedì si saprà qualcosa in più sulle sue condizioni di salute.

L’autunno non è la stagione migliore per Victor Osimhen a Napoli e dopo l’ultimo stop di venerdì in Portogallo con la Nigeria, è il caso di fare gli scongiuri perché le notizie che trapelano non lasciano tranquilli. Oltre a un interessamento del bicipite femorale della coscia destra, ieri il centravanti è stato sottoposto a una risonanza magnetica al ginocchio destro, per via di un tendine che non convince lo staff medico nigeriano, che però minimizza con i colleghi di Napoli.

Il risultato è che comunque il giocatore ha lasciato in serata il ritiro della nazionale e – come era già chiaro – non disputerà l’amichevole di domani ad Albufeira contro il Mozambico. In serata rientrerà a Napoli dove lunedì con ogni probabilità sarà sottoposto a nuovi e più approfonditi esami dal club azzurro per poter stilare una diagnosi più precisa e valutare poi i relativi tempi di recupero.

TIKTOK, LE PAROLE DEL CT

Osimhen e i video del Napoli. Il ct della Nigeria Jose Peseiro è tornato sui video pubblicati dal Napoli per la piattaforma social TikTok. Lo ha fatto con dichiarazioni rilasciate a theinfostride.com (anche Sky Sports): «Osimhen non si aspettava dal Napoli quel video contro di lui, era triste»

Il ct della Nazionale ha detto:

«Quel video? Del Napoli? Se lo avesse fatto qualcuno estraneo al club, dall’esterno, sarebbe stato diverso. Ma un video dal club per colprie un suo calciatore, è la cosa peggiore. Non può accadere. Osimhen era triste, non è facile per nessuno. Non lo ha capito, non si è dato una spiegazione di quel video».

E ancora.

«Osimhen è una stella. Due anni fa non lo era ancora. Ora è una star. E quando sei una star, tutti vogliono di più, di più, di più. Meritava più rispetto dal suo club. È stata una brutta cosa quella che ha fatto il Napoli».

