L’assenza di Osimhen non si è sentita. Natan è bravo ma sembra uno studente

Garcia più equilibrato sia nella formazione iniziale che nei cambi. Il Napoli ha superato la prima tappa del trittico della verità

Cesare – Caro Guido vittoria meritata del Napoli che si rilancia. È stata una settimana difficile dominata dal presidente protagonista in sala stampa e sul campo di allenamento. In realtà ha visto crollare il suo Napoli ed è intervenuto a modo suo nel bene e nel male. Non penso che si possa dire se il Napoli abbia risolto tutti i suoi problemi perché il Verona è ben poca roba ed è stato uno scarso banco di prova. I veronesi sono sicuramente una delle squadre candidate alla retrocessione e anche l’allenatore ci ha messo il suo tenendo fuori ad inizio partita quelli che poi entrati nel secondo tempo hanno sembrato far meglio.

Guido – Cesare hai ragione abbiamo visto dei buoni segnali con i giocatori azzurri motivati e non si è avvertita, come già in passato, alcun effetto dell’assenza di Osimhen. Però il Napoli non riesce a correggere un difetto che contro squadre forti costa sistematicamente caro. Si lasciano troppe occasioni da rete agli avversari. Fortuna che la modestia del Verona non ci ha creato difficoltà. Ma già contro il Milan una fase difensiva così leggera può costare caro. E a Verona abbiamo anche avuto un eccellente Meret che ha fatto parate importanti.

Cesare – Abbiamo anche visto un allenatore più equilibrato sia nella formazione iniziale che nei cambi. Questa volta ha avuto ragione a far giocare titolare Raspadori, ma da centravanti, perché ha fatto una grande partita. E poi cosa fondamentale per il Napoli è che sia ritornato Kvara con i suoi gol e suoi assist. E una grande partita l’ha fatta anche Politano che quest’anno non sta facendo rimpiangere il 50% delle partite giocate da Lozano l’anno scorso al suo posto, anzi.

Guido – Piuttosto Cajuste è stata una bella conferma. Giocatore solido, attento e anche buono sul piano tecnico. Se Anguissa non è al meglio è un peccato tenerlo fuori. Torno su Natan. Certamente non commette errori, ma va anche detto che mi sembra uno studente diligente che esegue con attenzione il compitino. Ma che più di un appoggio a due metri non ha il coraggio di fare. Deve acquistare fiducia nei suoi mezzi? Ha margini di crescita? Soltanto il tempo ce lo potrà dire.

Cesare – Comunque vincere a Verona era importante perché era il primo ostacolo da superare per il cosiddetto trittico della verità: Verona, Champions con il Berlin e poi il Milan. Solo se queste tre partite il Napoli le vincerà tutte e convincerà allora potremmo dire che ….”è passata a’ nuttata”. Sì perché diciamoci la verità non tutti siamo convinti che con la conferma di Garcia ed un nuovo rapporto tecnico-tattico-gestionale tra lui e i calciatori tutto ritornerà come ai bei tempi. Ma è pur vero che considerando l’impossibilità di arrivare a Conte e i nomi da brividi che sono circolati come sostituti del francese, una chance gli andava data e un tentativo fatto.

Guido – Cesare gira gira soltanto i risultati diranno la verità . Per il momento “ accuntentemmoce d’ o brodo perché a carn costa”.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: tornato; Guido: eccellente

Di Lorenzo – Cesare: buono ; Guido: buono

Mario Rui – Cesare: sufficiente ; Guido: buono

Rrahmani – Cesare: rientrante; Guido: non al meglio

Natan – Cesare: sufficiente; Guido: diligente

Cajuste – Cesare: ottimo; Guido: eccellente

Lobotka – Cesare: grande; Guido: fortissimo

Zielinski – Cesare: buono; Guido: ottimo

Politano – Cesare:ottimo ; Guido: molto buono

Raspadori – Cesare: ottimo; Guido: eccellente

Kvara – Cesare: tornato; Guido: super

Simeone – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Zanoli – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Lindstrom – Cesare: vivo; Guido.s.v.

Zerbin – Cesare: s.v.; Guido:s.v

Gaetano – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Garcia – Cesare: buono ; Guido: buono

ilnapolista © riproduzione riservata