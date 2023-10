La squalifica di Fagioli, potrebbe giocare l’ultima contro il Monza (Sky)

È stato pubblicato il dispositivo della Figc per l’ufficialità della squalifica

Nicolò Fagioli aspettava solo la conferma della Figc per iniziare la sua squalifica e l’allontanamento dai campi di calcio. Sky lo aveva anticipato in un servizio odierno e ora arriva la risposta a ogni dubbio:

“La Figc sul proprio sito ha ufficializato il patteggiamento con Nicolò Fagioli (12 mesi di squalifica, di cui 5 mesi commutati in prescrizioni alternative). Dunque da domani decorreranno i 7 mesi disqualifica. Teoricamente Fagioli avrebbe la possibilità di scendere in campo nell’ultima giornata di campionato, in Juventus-Monza”.

Il comunicato annuncia così l’inizio effettivo della squalifica del calciatore bianconero. Nicolò Fagioli sconterà una pena ridotta. Per una questione di tempistiche avrà l’opportunità di ritornare in campo contro il Monza, proprio per il finale di stagione.

“Nicolò Fagioli, giocatore tesserato nella stagione sportiva 2021/22 per la Us Cremonese S.p.A. e nella stagione sportiva 2022/23 per la Juventus Fc S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché in violazione dell’articolo 24, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato, dalla stagione sportiva 2021/22 e sino al maggio 2023 (stagione sportiva 22/23), scommesse, direttamente o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti e piattaforme non autorizzati a riceverle, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc (gare di Serie A, Serie B e Lega Pro), di campionati di calcio professionistici stranieri e della Uefa”.

Nella nota: il periodo di terapia per cui Fagioli dovrà affrontare la ludopatia è di sei mesi. Viene inoltre specificato che il giocatore dovrà partecipare a una serie di incontri pubblici. Questi saranno dieci incontri da praticare in cinque mesi di tempo.

Anche la Juventus ha reso pubblico il comunicato per sostenere il suo giocatore:

“Siamo fermamente convinti che Nicolò, con l’appoggio della Società, dei compagni di squadra, dei familiari e dei professionisti che lo assistono, affronterà con grande senso di responsabilità il percorso terapeutico e formativo e, una volta scontata la squalifica, potrà tornare a competere con la dovuta serenità”.

