Le offerte per il periodo 2024-2029 sono state aperte e nessuno dei 5 pacchetti è stato aggiudicato. Ora si andrà alle trattative private

Bando inevaso, si passa alle trattative private. Come la Serie A anche la Ligue 1 non riesce a vendere i suoi diritti tv, almeno non ai prezzi che vorrebbe. Le offerte per il periodo 2024-2029 sono state aperte e nessuno dei 5 pacchetti è stato aggiudicato.

La Professional Football League aveva organizzato presso il suo studio legale Clifford Chance la vendita all’asta di cinque lotti per la Ligue 1, di cui due principali per la trasmissione delle partite in diretta. Nessuno ha trovato un acquirente, scrive L’Equipe. I prezzi, 530 milioni di euro per il lotto premium, e 270 milioni di euro per il secondo lotto non hanno attirato nessuna emittente”.

La Lega francese ora negozierà direttamente con gli interessati. Compresi quelli che ieri non hanno presentato un dossier qualitativo, come Canal+.

La Lfp ha deciso di rinviare il bando di gara per i diritti della Ligue 2, inizialmente previsto per giovedì e venerdì prossimi, e attende il risultato della consultazione sui diritti internazionali del 2 novembre.

Rmc scrive che un po’ a sorpresa il gruppo Warner Bros Discovery, proprietario di Eurosport, non ha presentato un dossier qualitativo, dopo che aveva espresso il suo interesse.

La Serie A intanto dopo mesi di trattative è arrivata a 900 milioni (offerti da Sky e Dazn) ma non tutti i club sono soddisfatti. In sette – tra cui il Napoli – premono per il canale di Lega, ritengono obsoleto la classica vendita dei diritti tv a uno o più broadcaster. I sette club sono: Juventus, Milan, Napoli, Roma, Fiorentina, Bologna e Salernitana.

