Georgia-Thailandia, Kvaratskhelia parte dalla panchina

Tra qualche minuto, alle ore 18, si gioca l’amichevole tra Georgia-Thailandia. Tra i georgiani Kvaratskhelia inizia dalla panchina. Una scelta che ha del clamoroso quella del ct Sagnol.

È possibile che il ct voglia far riposare Kvaratskhelia in vista di partite più impegnative e con un posta in palio più alta.

Sul georgiano del Napoli ne ha scritto anche Antonio Pironi sul Napolista a proposito del lavoro tattico che gli chiede Garcia:

“La prima riguarda proprio Kvaratskhelia ed il rapporto con la fase difensiva a cui è costretto quest’anno: quando gli altri iniziano l’azione, è agevole guardare come lo stesso Napoli non resti con un 4-3-3 (con tutto quello che ne consegue in questa fase di gioco difensiva, e tra questo la linea difensiva molto alta, i reparti stressi, i tre davanti che vanno all’uno contro uno contro i potenziali primi costruttori di gioco) ma si schiacci in un classico 4-5-1, in cui davanti, a pressare la costruzione di giuoco avversario, rimane solo Osimhen (che non sembra apprezzare, ed è un eufemismo) ed in cui le due linee di 5 centro campisti e 4 difensori si schiacciano ed arretrano lasciando almeno 25 metri di campo libero agli avversari. Ebbene, così facendo costringi Kvaratskhelia a macinare decine e decine di metri di campo in più durante ogni partita, sfiancandolo in modo irrecuperabile“.

Lo stesso Kvaratskhelia a inizio ottobre ha rilasciato un’intervista ad As:

«Rudi è un grande allenatore, stiamo migliorando a poco a poco per imparare la sua tattica e la sua visione. Sono sicuro che arriveremo presto alla nostra versione migliore. Siamo un gruppo disponibile e desideroso di seguire le idee del mister».

