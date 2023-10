Fagioli, la Juventus continuerà a pagargli lo stipendio (Gazzetta)

Continuerà a guadagnare 1 milione di euro. Fagioli potrà continuare ad allenarsi regolarmente alla Continassa

Fagioli, la Juventus continuerà a pagargli lo stipendio. Titola così la Gazzetta che scrive:

Già da tempo la Juventus tutta si è stretta attorno Fagioli da tempo, da quando ha chiesto aiuto palesando la sua difficoltà a gestire la tendenza al gioco d’azzardo. La presa di coscienza del ragazzo risale all’estate scorsa, così come la decisione d’intraprendere un percorso terapeutico col professor Paolo Jarre, che lo segue da un paio di mesi. Allegri e i compagni lo supportano da settimane, come i dirigenti: i confronti, le scuse, le situazioni d’imbarazzo iniziali sono già superati, anche se questo è il momento di massima esposizione mediatica per lui.

Negli ultimi giorni il giocatore si è allenato regolarmente ed è stato trattato senza alcuna attenzione particolare: proprio per non appesantirlo ulteriormente. La squalifica è effettiva da oggi ma al contrario di Pogba, che è stato sospeso per doping, Fagioli potrà continuare ad allenarsi regolarmente alla Continassa e non ci saranno sospensioni o tagli dello stipendio: Nicolò, che ha rinnovato il contratto nell’estate 2022, continuerà a guadagnare 1 milione di euro.

TONALI LO HA SMENTITO DAVANTI A CHINE’

Nel suo interrogatorio davanti a Chiné, Tonali avrebbe anche chiarito a lungo la sua posizione rispetto alle dichiarazioni di Fagioli («Fu lui a suggerirmi Icebet e nell’ambiente si vociferava che anche lui avesse ingenti debiti in giro»). Il talento del Newcastle ha sottolineato di essere solo uno scommettitore e di non aver mai voluto o dovuto coinvolgere compagni o amici. Del resto non sembra abbia fatto alcun nome.

ilnapolista © riproduzione riservata