Tonali ha smentito Fagioli e non ha fatto nomi (Gazzetta)

Tonali ha smentito Fagioli, titola la Gazzetta dello Sport che fa il punto sulla posizione del centrocampista del Milan nell’inchiesta scommesse.

La difesa nel discutere i termini del patteggiamento sottolineerà come Tonali abbia subito voluto fare chiarezza sulla sua posizione per quanto scomoda, visto che l’aver scommesso su Milan e Brescia configura un’aggravante nella determinazione della pena. E poi la sua collaborazione, che è ben diversa dall’ammissione di colpa perché deve essere tale da informare la Procura di circostanze (fatti o nomi che siano) di cui chi indaga non era ancora a conoscenza.

Nel suo interrogatorio davanti a Chiné, Tonali avrebbe anche chiarito a lungo la sua posizione rispetto alle dichiarazioni di Fagioli («Fu lui a suggerirmi Icebet e nell’ambiente si vociferava che anche lui avesse ingenti debiti in giro»). Il talento del Newcastle ha sottolineato di essere solo uno scommettitore e di non aver mai voluto o dovuto coinvolgere compagni o amici. Del resto non sembra abbia fatto alcun nome.

CHE SUCCEDE COL NEWCASTLE (THE ATHLETIC)

Se un calciatore viene sanzionato, i club hanno a loro disposizione una serie di opzioni disciplinari, come la risoluzione del contratto ma, a meno di ciò, il giocatore continuerà ad essere pagato. I club possono anche multare i giocatori, ma ci sono severe restrizioni; ad esempio, qualsiasi multa superiore a due settimane deve essere ratificata dall’associazione calciatori, con una durata massima di una multa di sei settimane. I club, però, possono anche riscuotere una multa fino a sei settimane senza il permesso dell’Associazione se la cattiva condotta portasse a un licenziamento. Il Newcastle potrebbe licenziare il suo centrocampista? È teoricamente possibile, ma dovrebbe esserci una grave violazione del contratto”.

