Elkann: «È l’anno zero della Juventus, l’aumento di capitale da’ un futuro»

Al Cern: «Oggi assisterò al derby, questo è un campionato aperto. Pogba? Umanamente un grande dispiacere».

John Elkann ha parlato all’inaugurazione del Science Gateway al Cern di Ginevra dell’attuale stagione della Juventus:

«Quest’anno la stagione 2023-24 da una parte celebra questo legame di 100 anni che la mia famiglia ha con la Juventus, e che la Juventus ha con la mia famiglia, ed è anche un anno zero. È un anno zero perché è l’anno in cui la Juventus riparte su delle basi più reali».

Sul derby di oggi alle 18 tra Juventus e Torino:

«Ci sarò. È sempre una partita speciale e difficile, è molto importante per la Juventus, non avendo partite in Europa quest’anno, come tutte le partite in campionato e in coppa. È un campionato aperto, il che lo rende più interessante».

Elkann ha parlato inoltre dell’aumento di capitale:

«Il lavoro che è in atto, la solidità che questo aumento dà, permette alla Juve di progettare un futuro che è forte in campo e anche fuori campo. Quello che sappiamo è che se uno è forte fuori è anche più forte in campo».

Sul caso Pogba, positivo al testosterone:

«Umanamente un grande dispiacere, è stato uno dei più grandi potenziali talenti degli ultimi anni».

LA GAZZETTA DELLO SPORT SULL’AUMENTO DI CAPITALE:

Il club bianconero ha chiuso il bilancio 2022-23 con una perdita di 123,7 milioni e si appresta a varare un aumento di capitale da 200 milioni. Ciccome il patrimonio netto al 30 giugno 2023 si è ridotto a 42 milioni e le prospettive di questo esercizio, senza i ricchi proventi della Champions, sono ancora di una perdita consistente, si è resa inevitabile una nuova azione di rafforzamento patrimoniale: il terzo aumento di capitale dal 2019, dopo quelli di 300 e 400 milioni.

