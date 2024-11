Alcuni si chiedono se il tempismo di questo acquisto non sia strano. Bisogna vedere come verrà inserito tatticamente all’interno della squadra

Real Madrid, ci si inizia a chiedere se l’acquisto di Mbappé non sia arrivato troppo tardi (Times)

Ieri si sono tenuti i festeggiamenti del Real Madrid per la vittoria della Liga. I Blancos hanno ricevuto una calda accoglienza dai tifosi, che hanno anche incominciato ad acclamare Vinicius con dei cori: “Vini per il Pallone d’Oro!”.

Vinicius è l’idolo dei madridisti, ma l’anno prossimo dovrà convivere con l’arrivo di un’altra stella: Mbappé.

Ian Hawkey scrive sul Times:

“Potrebbe succedere. Se Vinícius, il 1° giugno, aggiungesse un’altra Champions League al suo curriculum, le possibilità che venga eletto Pallone d’Oro 2024 aumenterebbero”. Quando verrà eletto il Pallone d’oro, alla cerimonia d’ottobre sarà un momento in cui “dovrebbe già esserci una certa chiarezza su come Mbappé si integrerà tatticamente con Vinícius e Bellingham, come andrà d’accordo con i prefetti dello spogliatoio”.

Mbappé al Real, alcuni pensano che il tempismo dell’acquisto sia strano

L’annuncio di Mbappé al Real è solo una formalità. Durante le celebrazioni di ieri “la sua ombra era lì. C’è anche una lieve nota di trepidazione al riguardo, tra l’ansiosa attesa di cosa significhi l’aggiunta di una superstar affermata, vicina al suo apice, e alcuni si chiedono se il tempismo di questo acquisto non sia strano”.

Vinicius si è reso protagonista della semifinale di Champions League sia all’andata che al ritorno, a differenza di Mbappé.

Vinícius ha segnato entrambi i gol nel 2-2 in Baviera e, al Bernabéu, ha dato prova di bravura nel duello sulla fascia sinistra”. Ha fatto qualche che “è andato oltre le grandi doti di Mbappé per la maggior parte delle due gare della semifinale del Psg“.

Kvaratskhelia, Luis Enrique lo considera uno dei potenziali sostituti di Mbappé. Ne scrive l’edizione napoletana de la Repubblica con Pasquale Tina.

Il 23enne di Tbilisi è tentato da una mega offerta del Psg. In Francia non hanno dubbi: Luis Enrique considera il numero 77 azzurro uno dei potenziali sostituti di Mbappè che in estate si trasferirà al Real Madrid. Kvaratskhelia è l’obiettivo principale del direttore sportivo Luis Campos per la prossima stagione. Secondo il giornale “Le Parisien” ci sarebbe stato già un incontro con Mamuka Jugeli, procuratore di Kvara, per trovare un’intesa sull’ingaggio. Ma bisognerà fare i conti con De Laurentiis che è stato chiaro sulla questione: «L’offerta indecente va presentata a me». Khvicha ha un contratto fino al 2027 e il Napoli ha fissato un prezzo altissimo, circa 130 milioni, per lasciarlo partire già quest’estate, eventualità che De Laurentiis e il direttore sportivo Manna vogliono evitare considerando l’addio di Osimhen. Rinunciare a entrambi nella stessa sessione di mercato avrebbe un impatto molto pesante.

