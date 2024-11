Napoli report: si ferma Lindstrom per lombalgia

L’attaccante ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Osimhen ha fatto un lavoro di recupero per un affaticamento muscolare

Il Napoli si è allenato questa mattina per preparare la sfida di venerdì contro la Fiorentina. Lindstrom out per lombalgia: ha effettuato solo terapie e personalizzato in palestra. Mazzocchi e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Lavoro di recupero per Osimhen.

Il report del club:

Il Napoli si è allenato questa mattina all’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma venerdì allo Stadio Franchi per la 37esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 con attivazione e circuito tecnico. Successivamente, coloro che hanno giocato dal primo minuto contro il Bologna hanno svolto lavoro di potenza aerobica sul campo 1. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una partitina e lavoro tecnico-tattico sul campo 2.

Mazzocchi e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha svolto lavoro di recupero per un affaticamento muscolare. Per Mario Rui personalizzato in palestra.

Lindstrom ha effettuato terapie e personalizzato in palestra per lombalgia.

La disastrosa stagione del Napoli ha portato ad una frattura all’interno dello spogliatoio che nell’anno dello scudetto si era dimostrato tanto compatto. I giocatori, infastiditi dai fischi e delusi dalle sconfitte, fanno il conto alla rovescia per la fine della stagione.

Lo scrive l’edizione napoletana di “Repubblica“:

Meno 180’. A Castel Volturno è cominciato il conto alla rovescia per la grande fuga (dalla sconfitta…) e le ultime due partite del campionato si sono trasformate per i giocatori del Napoli in una fastidiosa appendice di cui liberarsi al più presto, prima del sospirato rompete le righe di fine stagione. Ma la voglia di staccare la spina degli azzurri, infastiditi e delusi dopo la pesante contestazione subita sabato pomeriggio al Maradona per l’ennesima figuraccia con il Bologna, è stata vanificata in maniera beffarda dall’anticipo a venerdì sera (ore 20.45) della trasferta di Firenze, che è nella sostanza già dietro l’angolo.

Per questo la squadra è stata costretta a ritrovarsi anche nella giornata di ieri al Training Center di Castel Volturno, per una seduta di allenamento domenicale di cui Di Lorenzo e compagni avrebbero molto volentieri fatto a meno. Stare insieme per gli ex eroi dello scudetto è diventato infatti quasi un supplizio e le sconfitte hanno alimentato giocoforza i dissapori all’interno dello spogliatoio, che con il passare dei mesi ha smesso di essere un angolo di paradiso e si è trasformato in un girone infernale, in cui si sono scottati in rapida successione tre tecnici: Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona.

ilnapolista © riproduzione riservata