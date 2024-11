Internazionali d’Italia, attivisti irrompono sui campi facendo interrompere il gioco (VIDEO)

Vernice bianca sul Pietrangeli. Gli attivisti sono stati poi allontanati dalle forze dell’ordine

Agli Internazionali d’Italia, alcuni attivisti hanno fatto irruzione sui campi costringendo a fermare il gioco. È accaduto sul Pietrangeli, dove è stata interrotta la partita tra l’americana Madison Keyes e la romena Cirstea e poi sul campo 12 dov’era in corso una sfida di doppio. Interrotta anche la partita sul Grand Stand tra Augier-Aliassime e De Minaur.

Come riportato da SportMediaset, sul Pietrangeli uno degli attivisti ha lanciato vernice bianca sul terreno e poi è stato allontanato dalle forze dell’ordine. Altri due invece si sono cementati i piedi sul marmo dei gradoni circostanti. Il pubblico presente ha reagito con fischi sonori rivolti agli attivisti in campo.

Anche Djokovic saluta Roma: il tennista serbo è stato battuto dal cileno Tabilo per 6-2, 6-3. Sconfitta netta, una conferma che Djokovic non sta vivendo la sua stagione migliore. A questo punto diviene difficile individuare un favorito per il Roland Garros considerando che il serbo non è in ottima forma, la partecipazione di Sinner non è scontata e che anche Alcaraz ha il suo bel da fare con il problema al braccio.

Intanto però, come riporta Sky Sport, Jannik Sinner potrebbe giovare di questa situazione. Tra l’italiano e Djokovic ci sono 865 punti prima del Roland Garros. Se Sinner non prende parte al torneo e Djokovic non arriva in finale, l’altoatesino potrebbe prendersi il numero 1 nel ranking già a Parigi.

