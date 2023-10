Biasin (Libero): «Le partite saltate da Osimhen diventeranno 39»

A Tv Play: «Dai rientri per la Nazionale aveva saltato in tutto 33 partite. Questo danno viene pagato inevitabilmente dal Napoli».

Il responsabile dei servizi sportivi di Libero Fabrizio Biasin ha parlato ai microfoni di TvPlay della situazione del Napoli dopo l’infortunio di Victor Osimhen in Nazionale:

«La prima cosa che mi viene da dire viste le ultime notizie di infortuni è che speriamo da Inghilterra-Italia ne escano tutti indenni. Leggevo una statistica che però non ho controllato, Osimhen dai rientri per la nazionale ha saltato in tutto 33 partite che diventeranno 39, fanno un campionato. Questo danno viene pagato inevitabilmente dal Napoli, ma vale per lui come per tutti gli altri».

INFORTUNIO DI OSIMHEN:

“Dopo l’infortunio subìto in Nazionale, Victor Osimhen è stato visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. L’attaccante azzurro ha iniziato le terapie all’Sscn Konami Training Center.”

Lo scorso anno il Napoli vinse sei partite su sei senza Osimhen (Gazzetta):

L’anno scorso, con Simeone e Raspadori appena arrivati, gli azzurri sopperirono benissimo all’infortunio di settembre di Osimhen: vincendo sei partite su sei, anche con risultati eclatanti, vedi il 6-1 ad Amsterdam, peggior sconfitta a livello internazionale in casa per l’Ajax. L’argentino segnò in quelle sei gare tre reti e il bolognese arrivò a quattro. Quella squadra aveva già trovato i propri equilibri e sapeva farli funzionare al di là degli interpreti. Questo Napoli invece sta incontrando molte più difficoltà.

Il sostituto a Verona sarà Simeone, secondo il Corriere dello Sport:

Il periodo di convalescenza di Osimhen, e dunque le sei partite che sarà costretto a saltare da Verona alla prossima sosta, da sabato a domenica 12 novembre con l’Empoli, sarà un affare tra Simeone e Raspadori. Teoricamente, perché poi a decidere è sempre Garcia, al Bentegodi dovrebbe toccare a Simeone completare il tridente con Politano e Kvara.

