Conte ha dato la sua disponibilità al Napoli. Ora aspetta segnali da De Laurentiis (Schira)

Su Twitter (X). Il presidente del Napoli sta riflettendo e prenderà la decisione sul nuovo mister nei prossimi giorni

Secondo quanto riporta Nicolò Schira, esperto di calciomercato, Antonio Conte ha dato disponibilità al Napoli. Il tecnico leccese è più che soddisfatto del suo anno sabatico e vuole ritornare in pista. Adesso aspetto solo un segnale da De Laurentiis. Il presidente del Napoli però sta riflettendo, prenderà una decisione nei prossimi giorni.

Antonio scalpita e ha voglia di tornare in panchina

Scrive Schira su Twitter:

“Antonio Conte scalpita e ha voglia di tornare in panchina da luglio. Un anno sabbatico basta e avanza. Il tecnico leccese ha dato la sua disponibilità al Napoli e aspetta segnali da De Laurentiis, che sta riflettendo e prenderà la decisione sul nuovo mister nei prossimi giorni“.

Antonio #Conte scalpita e ha voglia di tornare in panchina da luglio. Un anno sabbatico basta e avanza. Il tecnico leccese ha dato la sua disponibilità al #Napoli e aspetta segnali da #DeLaurentiis, che sta riflettendo e prenderà la decisione sul nuovo mister nei prossimi giorni — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 11, 2024

De Laurentiis accelera su Conte: offerta da 6 milioni più bonus

Secondo quanto riportato da Marco Giordano, De Laurentiis sta accelerando per avere Antonio Conte sulla panchina del Napoli la prossima stagione.

La richiesta del tecnico ex Inter (staff compreso) è di 20 milioni. Contatti in corso per lo stipendio del tecnico leccese, che sarebbe di circa 6 milioni + bonus.

Qualora non dovesse andare in porto la trattativa, nella lista dei possibili allenatori del Napoli ci sono Gasperini, Pioli e Italiano.

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli non si sa ancora, quello he appare chiaro però è che Antonio Conte è scivolato molto indietro nella lista del presidente De Laurentiis. Il Corriere dello Sport sottolinea il rapporto che esiste tra il presidente e Conte, ma anche il fatto che questo non significa molto ai fini della scelta della panchina azzurra.

“Antonio Conte. Il discorso è quello di sempre ma giova ripeterlo fino a quando non svanirà definitivamente l’ipotesi di vederlo sulla panchina del Napoli: è oggettivamente difficile per tutta una serie di elementi e valutazioni, ma De Laurentiis ci aveva pensato a ottobre e tra i due c’è un rapporto molto solido, di amicizia e stima reciproca. Mettiamola così: è un pensiero latente che il presidente tiene nel suo cassetto da tanto tempo. Ma questa volta non è mica detto che lo aprirà”.

