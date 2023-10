Bellingham a Napoli ha maradoneggiato per 45 minuti (Valdano)

Al Paìs. “È un calciatore di livello superiore. La sua intelligenza sa rispondere a tutti i problemi. Sa sempre cosa fare in ogni parte del campo”

Al Paìs Jorge Valdano scrive di Jude Bellingham.

Al Diego Armando Maradona, Jude Bellingham ha maradoneggiato 45 minuti meravigliosi. Grande gioco, grande giocatore. È stato bello vedere quel talento camminare con la fiducia in sé stesso che ha un ventenne e l’atteggiamento di sufficienza dominante implicita nei suoi gesti. Siamo di fronte a uno di quei giocatori di livello superiore che non avrebbe bisogno di un allenatore, perché la sua intelligenza sa rispondere a tutti i problemi in modo spontaneo.

È potente, può permettersi di giocare su un campo d’azione molto ampio; perché è tecnicamente valido, è difficile vederlo perdere palloni; sa anche occupare uno spazio quando si tratta di difendere; poiché conosce i segreti del gioco, è nelle vicinanze dell’area che gli vengono in mente cose sorprendenti. Sa cosa richiede il gioco in ogni area del campo e in ogni momento della partita, è ciò che distingue i crack. Lui unisce efficienza e bellezza.

COSA HA SCRITTO SUL PAIS RAFA CABELEIRA

“Rende normale l’eccezionale”. E quindi no, Bellingham non è Maradona, non è Messi “né intende esserlo. E sembra ovvio che non ne abbia bisogno: nel calcio, anche nella vita, puoi essere tante cose senza dover essere Messi o Maradona…”. El Paìs torna ancora sul gol di Bellingham al Napoli. Rafa Cabeleira cerca di dare un contorno al giocatore. E scrive che se proprio lo vogliamo paragonare a qualcuno… “si potrebbe pensare a una fusione tra Pete Sampras e Lebron James, nessuno dei quali passa per calciatore. Resta da vedere se Lord Bellingham lo è. Per il momento sembra solo così (dovremo ancora aspettare che vengano effettuati i relativi test in laboratorio), anche se può sembrare anche mille altre cose: un astronauta, un androide, un pirata, un politico, un commissario, un chitarrista, un effetto meteorologico, il bosone di Higgs… Anche un individuo che mi costringe a usare troppi puntini di sospensione nello stesso paragrafo, che è un modo come un altro di trasformare il vizio in virtù”.

Per El Paìs Bellingham al suo passaggio “fa sembrare tutto vecchio”, figurarsi se non lo fa “al vecchio San Paolo, un mammut di acciaio e cemento che sembra tenuto insieme da fili e perni invisibili. Martedì ha subito un terremoto. Oppure l’esplosione di un vulcano straniero, anche questo dal titolo di una canzone, ma che invita a rabbrividire per non più di un secondo, che è il tempo che passa da un gol tremendo alla resa”.

“Arriverà il giorno in cui tanta fiducia e normalità sembreranno assurde”, conclude El Paìs

