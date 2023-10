Ugolini: «I calciatori sono smarriti, il Napoli ha perso identità»

A Sky: «Garcia a rischio? Non credo, però è sotto osservazione. L’obiettivo minimo della stagione è il quarto posto»

Massimo Ugolini a Sky commenta la disfatta del Napoli per 1-3 in casa contro la Fiorentina di Italiano.

«C’è nervosismo in campo, il Napoli non riesce a trovare continuità, ha smarrito l’identità che gli ha consentito di vincere lo scudetto con Spalletti. Tutti hanno ancora negli occhi quel Napoli. Questa è una squadra che è passata per Sarri, Ancelotti, Spalletti, ha sempre avuto un’identità ben radicata e questa identità si è smarrita, si percepisce dall’atteggiamento dei giocatori, lo percepiscono i tifosi, la situazione non è semplice

Gli chiede Caressa: è a rischio Garcia?

«In questo momento non credo proprio che sia a rischio ma come nelle settimane passate il francese è sotto osservazione. Il quarto posto è l’obiettivo minimo raggiungibile».

Oggi il Napoli è fuori dalle prime quattro.

ilnapolista © riproduzione riservata