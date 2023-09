Vilda era protetto da Rubiales, un ct scarso che non mancherà a nessuno (Guardian)

“L’unico trofeo prima del Mondiale l’aveva vinto nel 2011. La Spagna ha vinto nonostante Vilda e non grazie a lui”

“Non mancherà quasi a nessuno”. Il Guardian stamattina affonda su Jorge Vilda, il ct della Spagna femminile campione del mondo appena licenziato nel repulisti generale della Federcalcio spagnola. Il quotidiano inglese sottolinea che – motivazioni politiche a parte – Vilda era… scarso. Ma era un protetto di Rubiales.

“Nel 2022 la Spagna era stata eliminato agli Europei ai quarti di finale contro i futuri campioni, l’Inghilterra, terzo torneo importante consecutivo con Vilda nel quale la Spagna non era riuscita a raggiungere almeno una semifinale. Nonostante ciò, Vilda non si è mai sentita sotto pressione per i risultati come la maggior parte degli altri allenatori. Una settimana prima dell’inizio degli Europei, gli è stato offerto e ha firmato un nuovo contratto come allenatore della nazionale fino al 2024. Sia che Vilda vincesse o perdesse, otteneva sempre un nuovo contratto da Rubiales”.

“L’ultimo trofeo importante che Vilda ha vinto aveva vinto è stato il Campionato Europeo Under 17 nel 2011”, prima del Mondiale 2023.

Il Guardian ricorda l’ammutinamento della nazionale un anno fa, contro di lui. “Oltre a non essere in grado di mantenere un alto standard di calcio, Vilda è stato particolarmente scarso nel gestire i giocatori. Si è rifiutato di convocare il portiere titolare del Barcellona, Sandra Paños, nella squadra della Coppa del Mondo nonostante abbia vinto il campionato e la Champions League. Ha invece convocato Cata Coll, sostituta di Paños, reduce da un infortunio al legamento crociato anteriore nel marzo 2023 e titolare solo in due partite di campionato con il Barcellona la scorsa stagione”. E prosegue con altri esempi.

“La Spagna è la detentrice dei Mondiali senior, under 20 e under 17, il talento prospera nonostante la mancanza di risorse date loro dalla federazione e nonostante Vilda. Come ha recentemente dichiarato al Guardian l’ex capitano della Spagna Veró Boquete: “Tutti i talenti che si stanno formando nei club spagnoli sono ad un livello d’élite, indipendentemente da chi sia l’allenatore della nazionale”.

“Tutto ciò contribuisce alla sensazione che la Spagna abbia vinto la Coppa del Mondo nonostante Jorge Vilda e non grazie a lui, e questo è un verdetto schiacciante nei confronti dell’uomo che è alla guida dal 2015″.

