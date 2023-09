Rugby, i tifosi irlandesi cantano Zombie dei Cranberries al posto dell’inno VIDEO

Come spiega il Telegraph, è stata una scelta apolitica dei tifosi che hanno preferito Zombie a un inno legato a temi politici

La nazionale irlandese di rugby è senza un inno che rappresenti tutti i suoi calciatori. È la nazionale riconosciuta per essere riuscita a unire sia i nazionalisti che gli unionisti, condannando i grandi conflitti interni nel paese verde. Tuttavia, l’inno non rappresenta tutti i giocatori della nazionale, essendo loro sia irlandesi della Repubblica di Eire, sia irlandesi del Nord. Poi, al posto dell’inno irlandese, parte la canzone iconica degli anni 90.

La Irfu, la federazione rugbistica irlandese, infatti, è rappresentativa dell’isola d’Irlanda e non di una delle due nazioni che la costituiscono. Sul Telegraph hanno spiegato che la scelta di Zombie dei Cranberries non è casuale:

“L’Irfu non vorrebbe essere vista come promotrice di alcun programma politico, in particolare dopo la controversia esplosa nello sport irlandese lo scorso anno dopo che le sue calciatrici furono multate per aver cantato una canzone con il verso “Ooh Ah Up the ‘Ra” dopo aver massacrato la Scozia e si qualifica ai Mondiali”.

La scelta della canzone però dipende anche da altre motivazioni, oltre che il suo essere distaccata da temi politici:

“Il motivo per cui Zombie è stato adottato è molto più semplice. Apparentemente Zombie ha vinto su altre canzoni come Linger e Dreams per la sua qualità orecchiabile e simile a un inno che consente ai fan di tutte le età e livelli di ebbrezza di essere coinvolti”.

Di seguito è possibile vedere la scena di fine partita in questo tweet:

“I tifosi dell’Irlanda cantano Zombie dopo aver battuto il Sud Africa nella Rugby World Cup. Una scena assolutamente elettrizzante”

Ireland fans all singing Zombie after they beat South Africa in the Rugby World Cup is an absolutely electric scene pic.twitter.com/bVm3xLRS23 — Jomboy Media (@JomboyMedia) September 25, 2023

