Pandev: «Il Napoli è tra le favorite per lo scudetto ma il Genoa ha fatto un mercato importante»

Pandev intervistato dal Secolo XIX anche in vista di Genoa-Napoli in programma sabato 16 settembre alle 20.45

Dopo il Mondiale 2022, la Macedonia del Nord sarà di nuovo fatale per gli azzurri?

«Non penso, vedrete che Spalletti farà un grande lavoro, è l’uomo giusto per la Nazionale».

Però all’Italia serviva una vittoria. E invece Bardhi ha segnato il gol del pareggio…

«La Macedonia ha fatto una grande partita. Forse l’Italia dopo essere andata in vantaggio ha pensato di avere vinto, mi aspettavo continuasse a spingere ma così non è stato. Però la Macedonia ha giocato bene, con lo spirito giusto. Il campo

in quelle condizioni poi può averci dato una mano. E giocare a settembre per la grandi nazionali è sempre un problema, molti dei giocatori devono ancora entrare nel pieno della condizione».

Macedonia-Italia come Genoa-Napoli?

«Sono due partite molto diverse. Il Napoli è tra le tre o quattro favorite per la vittoria dello scudetto. Ma il Genoa ha fatto un bel mercato, si è rinforzato e ha tutto per raggiungere una tranquilla salvezza».

Del Genoa dice:

«È stato fatto un mercato importante e soprattutto in avanti sono stati presi rinforzi di prima fascia come Malinovskyi, Retegui e Messias. Acquisti di valore, che faranno crescere il Genoa. E poi c’è un allenatore molto bravo come Gilardino».

