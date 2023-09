L’Italvolley rotola al penultimo gradino. Polonia invade l’Italia (Libero)

Vittoria netta, 3 set a 0. Tuttavia non è una bocciatura per un gruppo che ha vinto quasi tutto ed è anche cresciuto in maniera esponenziale

All’Italia della pallavolo non è riuscita l’impresa. La Polonia si riprende la rivincita della finale Mondiale. Il netto 3-0 non rende giustizia agli azzurri che pur se schiacciati dalla tensione, hanno comunque provato a mettere la testa avanti nel secondo set. I polacchi però erano agguerriti e sotto lo sguardo del presidente Matterella si sono presi l’Europeo.

Il quotidiano Libero titola: “La Polonia invade l’Italia“.

“Arrivare al nono gradino, come aveva chiesto Fefè De Giorgi. Ma è stato anche quello che ha fatto rotolare l’Italia del volley, incapace di chiudere un filotto fantastico con il secondo Europeo di fila dopo un Mondiale in mezzo. La rivincita della Polonia è netta, ancora più del 3-0 finale (25-20, 25-21, 25-23) anche se non è una bocciatura per un gruppo che negli ultimi 24 mesi ha vinto quasi tutto ed è anche cresciuto in maniera esponenziale“.

La Polonia è partita subito forte, sgretolando le certezze conquistate lungo tutto il percorso Europeo. L’Italia merita l’onore delle armi e la considerazione che è una squadra forte, senza se e senza ma.

A fare la differenza il cubano naturalizzato polacco, Wilfredo Leon. “La squadra di Grbic sa che deve partire forte, per smontare gli azzurri e per smorzare gli undicimila dell’Eur. Ci pensano Leon, perfettamente servito da Marcin Janusz che è un fine regista troppo sottovalutato ma in realtà è uno dei migliori registi in circolazione, ma soprattutto Huber, killer nemmeno troppo silenzioso in battuta, in attacco. Grbic, che mette la pietra tombale sulle troppe tensioni azzurre“.

ilnapolista © riproduzione riservata