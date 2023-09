Il Lione scarta Gattuso e vira su Fabio Grosso (L’Equipe)

Il giovane tecnico (45 anni) già in passato è stato nel club francese del Lione come giocatore, tra il 2007 e il 2009, dispuntando 52 partite e mettendo a segno 2 gol e parla ancora fluentemente il francese, il che è un vero vantaggio.

In evidenza soprattutto la grande stagione in cui ha riportato il Frosinone in Serie A, guadagnando la promozione con tre giornate di anticipo e portando i ciociari a vincere il campionato di Serie B, Grosso è ora pronto a riprendere la carriera da allenatore in Francia. Al di là del rigore che consegnò all’Italia la Coppa del Mondo proprio contro la Francia, a Lione conoscono bene Fabio Grosso.

Secondo L’Equipe Grosso potrebbe arrivare rapidamente in Francia se le parti si metteranno d’accordo entro il fine settimana. Gattuso, invece, forse paga le reazioni lionesi al suo nome.