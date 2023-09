“Greenwood muori”, cori shock dei tifosi dell’Osasuna

Secondo quanto riporta The Athletic un’osservatore della La Liga ha annotato il fatto e sono pronti con una punizione esemplare

Greenwood, in prestito dal Manchester United, al Getafe ha fatto la sua prima apparizione oggi scendendo in campo nel corso della ripresa nella gara contro il Getafe persa 3-2 al Coliseum Alfonso Perez.

Il ritorno in campo ed esordio con il Getafe di Mason Greenwood è stato rovinato da alcuni cori shock da parte dei tifosi dell’Osasuna. Il calciatore era stato accusato dall’ex fidanzata Harriet Robson, su Instagram, di averla aggredita, pubblicando anche una foto e un video che la ritrae con la faccia sanguinante e con i lividi sul corpo. Arrestato, Greenwood era accusato di tentato stupro, coercizione e aggressione, accuse relative tutte alla stessa donna. Le accuse contro il calciatore del Manchester United sono state poi ritirate. La polizia di Manchester ha annunciato che il procedimento penale contro il 21enne è stato chiuso.

Greenwood è entrato al 77° minuto, ma, mentre alcuni tifosi hanno applaudito al suo esordio in campo, dal settore ospiti si sono levati cori orribili al suo indirizzo “Greenwood muori“.Il calciatore inglese ha continuato a giocare, ma i cori, come riporta The Athletic, sono stati intercettati da un osservatore de LaLiga presente allo stadio per cui è stata aperta una procedura contro i tifosi e la società.

The Athletic ha chiesto un commento all’allenatore dell’Osasuna Jogoba Arrasate che li ha condannati

«I cori di “Fuck Osasuna’ erano molto cattivi e anche i canti contro Greenwood erano molto cattivi. Lui è un ottimo giocatore e il sistema giudiziario ha già espresso il suo parere sulla sua vicenda»

