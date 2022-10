Greenwood di nuovo in carcere: violate le condizioni di libertà su cauzione

L’attaccante del Manchester United era stato rilasciato lo scorso 2 febbraio su cauzione, in attesa di ulteriori indagini sulle accuse di violenza da parte della ex fidanzata

Mason Greenwood è stato arrestato per aver violato le condizioni di libertà su cauzione impostegli (lo scorso 2 febbraio) dopo il suo arresto per stupro, aggressione e minaccia di omicidio. Lo scrive il Daily Mail. L’attaccante del Manchester United aveva lasciato il carcere in attesa di ulteriori indagini sulle accuse di violenza da parte della ex fidanzata, che a gennaio di quest’anno aveva affermato sui social di essere stata aggredita e violentata da Greenwood, pubblicando foto e video a corredo delle sue dichiarazioni. Si trattava di immagini piuttosto eloquenti. La donna mostrava evidenti segni di violenza, con sangue e lividi che parlavano chiaro, accusando esplicitamente l’attaccante dello United.

Questo il virgolettato attribuito, all’epoca, ad un portavoce delle forze dell’ordine.

«La polizia della Greater Manchester è stata informata oggi di immagini e video sui social media online pubblicati da una donna che riportava episodi di violenza fisica. È stata avviata un’indagine e possiamo confermare che un uomo sui 20 anni è stato arrestato con l’accusa di stupro e aggressione. Rimane in custodia per essere interrogato. Le indagini sono in corso».

L’ultima apparizione dell’attaccante con il Manchester United – ricorda il Daily Mail risale al 22 gennaio. Lo United sospese Greenwood dopo l’avvio delle indagini da parte della polizia, ma l’attaccante inglese riceve ancora il suo stipendio di £ 75.000 a settimana.