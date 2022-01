Manchester United, Greenwood accusato di violenza sessuale dalla ex fidanzata

La donna ha pubblicato su Instagram foto e video che la ritraggono sanguinante e piena di lividi con la scritta: “Ora tutti sanno cosa mi sta facendo”

Secondo quanto riporta Rmc Sport, l’ex fidanzata dell’attaccante del Manchester United , Mason Greenwood , lo ha accusato, su Instagram, di averla aggredita, pubblicando anche una foto e un video che la ritrae con la faccia sanguinante e con i lividi sul corpo.

“Ora tutti sanno cosa mi sta facendo Mason Greenwood”.

Questo il commento alla storia Instagram, sparita dopo 24 ore.

Il Manchester City non ha rilasciato commenti ufficiali. Il club ha soltanto fatto sapere di essere pienamente consapevole del materiale fotografico e video che sta girando in rete ma di voler comunque aspettare di capire come si sono svolti i fatti prima di esprimersi in merito. Il City ribadisce, comunque, che condanna ogni forma di violenza.