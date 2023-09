Garcia nel secondo tempo non ci ha capito nulla

È stato sbeffeggiato da Sarri. La grande responsabilità di non aver preso un grande centrale dopo Kim investendo senza pensare alle plusvalenze

Cesare – Caro Guido brutta sconfitta per il Napoli che arriva come un secchio di acqua gelata in faccia all’allenatore, alla squadra e alla città. Vittoria meritata della Lazio con Sarri (in quattro partite al Maradona non ha mai perso con due pareggi e due vittorie) che ha dato nel secondo tempo una lezione di calcio a Garcia. E poteva finire anche peggio con una imbarcata. Nel primo tempo abbiamo visto un buon Napoli con ottime prestazioni in particolare di Kvara e Zelinski. Poi nel secondo tempo il Napoli si è sfaldato, si allungato, Kvara è calato e così si spenta la squadra.

Guido – Caro Cesare Sarri ha sbeffeggiato Garcia. Nel secondo tempo Garcia non ci ha capito nulla. Incapace di una sia pur minima contromisura. E, a mio avviso, facendo cambi irrazionali che hanno spento ogni residua speranza. La Lazio ha aspettato il Napoli ripartendo rapidamente e non l’abbiamo contrastata in modo adeguato. Anguissa era lento e addirittura leggero travolto dalla velocità e dal ritmo della partita. Luis Alberto spadroneggiava, sulle fasce Di Lorenzo e Olivera erano in sofferenza. E c’è da dire che vi è tra le due squadre anche una differenza di condizione con i laziali alla distanza sono sembrati superiori anche dal punto di vista fisico.

Cesare – Ma ti devo dire che è vero che il centrocampo, soprattutto con Anguissa, ha delle responsabilità in fase difensiva ma io confermo quanto scritto la volta scorsa. Il grande problema è in difesa e in particolare manca “il guardiano della prateria”. E mi spiego, il Napoli per modo di giocare, ma anche per strategia degli avversari che ci aspettano, gioca o è costretto a giocare con la difesa molto alta e non abbiamo più Kim il guardiano. Infatti non è che Juan Jesus abbia commesso dei grandi errori individuali, ma il problema è cosa non ha fatto che invece avrebbe potuto Kim. Il coreano aveva la capacità di lettura delle azioni, di accorciare il campo e una grande velocità che lo mettevano a guardia dei grandi spazi. E qui torniamo alla grande responsabilità della società di non aver preso un grande centrale investendo senza pensare alle plusvalenze.

Guido – Caro Cesare è evidente che esistono due Napoli : con Kim e senza Kim. Solo un cieco non coglie la differenza. E continuo a non capire come si sia potuto non porre rimedio, sapendo almeno da febbraio/marzo che il coreano sarebbe partito. Dovessi rivolgere un j’accuse lo farei a Giuntoli evidentemente già a quel tempo distratto dalle moine bianconere. Nel merito della perdita di ieri non mi è sembrato di cogliere errori da parte dei due centrali. Bensì una Caporetto del centrocampo francamente sorprendente. Anguissa addirittura penoso, Lobotka lento e poco incisivo. Zielinski, il migliore del reparto, ha comunque la grave responsabilità di aver generato il primo goal con un errore grave.

Cesare – Come caro Guido, vi è un Napoli con Osimhen e senza Osimhen. Sarri lo ha bene imbrigliato con i due centrali Casale e Romagnoli autori di una grande prestazione, ma ti devo dire che stasera il nigeriano non ha brillato e anche nelle poche occasioni avute non è stato mai alla sua altezza. Sui cambi Garcia non mi convinto perché ha tolto troppo presto Kvara. E’ vero che era calato ma valeva la pena di aspettare ancora un poco soprattutto avendo fatto entrare Mario Rui con il quale il georgiano dialoga bene e anche perché Raspadori a sinistra ha dato l’ennesima riprova di essere fuori ruolo.

Guido – Cesare hai ragione. Garcia alla prima partita vera ha dimostrato zero lucidità. Sostituire Kvara (invece di un Politano spento) è un atto di autolesionismo. Inoltre con un Aguissa in grande difficoltà non capisco perché non inserire Cajuste che ha analoghe caratteristiche. O dobbiamo ritenere che anche lui come Natan è un giocatore in sviluppo e non pronto (come ha detto mestamente sul brasiliano Garcia nella conferenza stampa pre-partita)? Invece chiaramente lasciamo stare Lindstrom che ha fatto uno scampolo di partita dopo due soli allenamenti con la squadra e quindi non può essere giudicato.

Cesare – A proposito di Lindstrom ti devo dire però che qualcosa proprio nella sua caratteristica di saltare l’uomo l’avrebbe potuta far vedere. Anche perché il laziale Guendouzi, anche lui arrivato in Italia da pochi giorni, subito è entrato in partita e è diventato dominante. E poi voglio fare una riflessione su Meret. Viene considerato un grande portiere ma ieri mi è parso un portiere normale, da squadra di centroclassifica, uno che para quello che c’è da parare ma che non va oltre. Comunque calma e gesso e benvenuta la sosta che permetterà alla squadra di riprendersi.

Guido – Condivido le tue perplessità su Meret. Ieri quattro tiri quattro goal. È vero che siamo solo alla terza di campionato ma questa partita mi è sembrata un brusco risveglio da un bellissimo sogno. Inter Milan e Juve mi appaiono molto agguerrite mentre il Napoli sembra pagare un prezzo molto alto alla partenza di Kim ed al nuovo tecnico francamente apparso diafano per le scelte fatte, incolori e prive di coraggio.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: mah ; Guido: scarso

Di Lorenzo – Cesare: in difficoltà; Guido: sufficiente

Olivera – Cesare: scarso; Guido:scarso

Rrahmani – Cesare: mediocre; Guido: sufficiente

Juan Jesus – Cesare: mediocre; Guido: fa quello che può

Anguissa – Cesare: irriconoscibile; Guido:pessimo

Lobotka – Cesare: sufficiente; Guido: mediocre

Zielinski – Cesare: buono; Guido:buono

Politano – Cesare: mediocre; Guido:irritante

Osimhen – Cesare: sotto tono; Guido:scarso

Kvara – Cesare: buono; Guido:buono

Mario Rui – Cesare: mediocre; Guido:s.v.

Raspadori – Cesare: mediocre; Guido:s.v.

Lindstrom – Cesare: da rivedere; Guido:s.v.

Simeone – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Garcia – Cesare: mediocre; Guido:zero

ilnapolista © riproduzione riservata