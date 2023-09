Formula 1, Helmut Marko ammonito dalla Fia per commenti discriminatori su Perez

Dopo Monza aveva dichiarato: «Sappiamo che ha problemi in qualifica. È altalenante, è sudamericano e non riesce a concentrarsi come è Max»

Il consigliere della Red Bull, Helmut Marko, ha ricevuto un’ammonizione formale da parte del Fia dopo i suoi commenti, giudicati discriminatori, sul Sergio Perez. A scriverlo è Rmc Sport.

Dopo il Gran Premio d’Italia infatti, Marko ha dichiarato che il pilota della Red Bull è incostante perché sudamericano:

«Sappiamo che ha problemi in qualifica. È altalenante, è sudamericano e nella sua testa non è così concentrato come è Max o come lo era Sebastian Vettel».

Oggi la Fia in una nota ufficiale ha fatto sapere di aver ammonito il consigliere Red Bull:

“Possiamo confermare che Helmut Marko ha ricevuto un avvertimento scritto e gli abbiamo ricordato le sue responsabilità come personaggio pubblico nel motorsport, in conformità al Codice Etico della Fia”.

Le scuse sono arrivati subito dopo quelle “strane” parole. Perez le ha accettate con diplomazia:

«Si è scusato e per me questa è la cosa più importante. Andiamo avanti […] Ho un rapporto personale con lui».

Diversi personaggi della Formula 1 hanno criticato le parole di Marko. Hamilton ha dichiarato:

«Ciò che ha detto è del tutto inaccettabile. Anche se noi diciamo che non c’è posto per la discriminazione in questo sport, il che dovrebbe essere la normalità – non c’è spazio per questo – per i leader e le persone. Nella sua posizione fare commenti del genere non è positivo per il futuro».

Sulla stessa linea Toto Wolff, team principal Mercedes:

«Quello che ha detto è qualcosa che non andava bene in passato, e certamente non ora, né in futuro. Sappiamo che tutti hanno bisogno di più diversità in F1, più inclusività e i team stanno facendo del loro meglio per creare un ambiente in cui ciò sia possibile. Tali dichiarazioni ovviamente non mettono in risalto tutte le attività svolte dalla F1».

