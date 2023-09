Donnarumma, a Parigi non hanno mai dimenticato il primo gol di Benzema al Bernabeu

La Gazzetta e il rapporto mai del tutto sereno col Psg. Il rimprovero di Luis Enrique per un lancio lungo e Keylor Navas nella lista Champions

Donnarumma e il Psg, storia di una relazione mai del tutto serena, come ricorda la Gazzetta dello Sport:

Finora non è stata un lungo fiume tranquillo l’esperienza parigina di Gianluigi Donnarumma. (…) L’italiano è stato pure bersagliato dalle critiche, in Francia. Colpa di un gol subito al Bernabeu, negli ottavi di Champions del 2022, incipit della fatale rimonta del Real Madrid. Per Luis Enrique, l’azzurro rimane un «giocatore di classe mondiale», ma non esente da rimostranze.

Come è successo appunto nell’ultima gara di campionato, stravinta per 4-1 a Lione. Proprio mentre i parigini festeggiavano il quarto gol, il tecnico spagnolo si è rivolto a Donnarumma con plateali gesti di rimprovero, una scena che ovviamente non è sfuggita alle telecamere e ai detrattori del portiere azzurro. Colpa di un rinvio lungo, con cui ha regalato il pallone agli avversari. Dal pallone perso, è comunque nata l’azione del gol di Mbappé. Luis Enrique però pretendeva un passaggio corto, dal basso, per ripartire. Gigio si è poi chiarito con l’allenatore che ha spento qualsiasi polemica: «Era soltanto una situazione di gioco sulla quale abbiamo lavorato e su cui si può migliorare, ma è un giocatore di classe mondiale e ha tutto il mio rispetto».

Nella lista Champions il Psg ha iscritto anche Keylor Navas.

